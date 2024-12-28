По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, в настоящее время в Харькове без отопления остаются 85 тыс абонентов из-за атаки преступной армии РФ по энергообъектам в городе 25 декабря.

Что известно о проблемах с отоплением в Харькове

Синегубов отметил, что отопление также не имеет еще у 27 тыс. жителей Харьковского района.

Руководитель ОВА подчеркнул, что в настоящее время возобновление отопления в Харькове и Харьковском районе продолжается.

Что известно о масштабной атаке армии РФ на Харьков 25 декабря

Преступная армия РФ массированно атаковала Харьков 25 декабря, выпустив по городу 12 ракет.

В результате атаки в Харькове без отопления остались более тысячи жилых домов .

После обстрела правительство дало разрешение временно не выключать свет в Харькове и области, пока не будет возобновлена подача тепла и горячей воды.

Между тем Синегубов отметил, что за прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Купянск, село Водяная Балка и село Любовка ударными дронами.

В селе Редкодуб в результате вражеской атаки ранения получил местный житель. Он был госпитализирован.

В районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении, за минувшие сутки, произошло два вражеских штурма позиций наших защитников.

На Купянском направлении произошло пять атак окупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника недалеко от Петропавловки и Лозовой.

В результате усиления мер по эвакуации из Купянского и Боровского направлений эвакуированы 26 человек (среди них детей — 1):

Остаток населения, подлежащего эвакуации по Купянскому направлению, — 6782 человека, в том числе на левом берегу г.Купянск — 135 человек. Остаток населения, подлежащего эвакуации по Боровской общине (29 населенных пунктов), — 1617 человек.