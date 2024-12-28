У Харкові виникли перебої з опаленням внаслідок атаки армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові виникли перебої з опаленням внаслідок атаки армії РФ

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі у Харкові без опалення залишаються 85 тис абонентів через атаку злочинної армії РФ по енергооб'єктах у місті 25 грудня. 

Головні тези:

  • 85 тисяч абонентів у Харкові залишаються без опалення через атаку армії РФ на енергооб'єкти у місті.
  • Злочинна армія РФ випустила 12 ракет по Харкову 25 грудня, що призвело до відсутності опалення у понад тисячі житлових будинків.
  • Після атаки уряд дозволив тимчасово не вимикати світло у місті, доки не буде відновлено подачу тепла та гарячої води.
  • Російські окупанти також атакували кілька населених пунктів Харківської області, що призвело до посилення заходів з евакуації жителів.
  • На Купʼянському напрямку евакуйовано 26 осіб, а загальна кількість населення, що підлягає евакуації, становить понад 8400 осіб.

Що відомо про проблеми з опаленням у Харкові

Синєгубов зазначив, що опалення також не має ще в 27 тис жителів Харківського району.

Керівник ОВА підкреслив, що наразі відновлення опалення у Харкові та Харківському районі триває.

Що відомо про масштабну атаку армії РФ на Харків 25 грудня

Злочинна армія РФ масовано атакувала Харків 25 грудня, випустивши по місту 12 ракет.

Внаслідок атаки у Харкові без опалення залишилися понад тисячу житлових будинків.

Після обстрілу уряд дав дозвіл тимчасово не вимикати світло у Харкові та області, поки не буде відновлено подачу тепла та гарячої води.

Між тим Синєгубов зазначив, що протягом минулої доби російські окупанти атакували Куп’янськ, село Водяна Балка та село Любівка ударними дронами.

У селі Рідкодуб внаслідок ворожої атаки поранення отримав місцевий житель. Його було госпіталізовано.

В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося два ворожих штурми позицій наших захисників.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 26 осіб (серед них дітей — 1):

Залишок населення, що підлягає евакуації по Куп’янському напрямку, — 6782 особи, зокрема на лівому березі м.Купʼянськ — 135 людей. Залишок населення, що підлягає евакуації по Борівській громаді (29 населених пунктів), — 1617 осіб.

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