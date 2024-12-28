За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі у Харкові без опалення залишаються 85 тис абонентів через атаку злочинної армії РФ по енергооб'єктах у місті 25 грудня.

Що відомо про проблеми з опаленням у Харкові

Синєгубов зазначив, що опалення також не має ще в 27 тис жителів Харківського району.

Керівник ОВА підкреслив, що наразі відновлення опалення у Харкові та Харківському районі триває.

Що відомо про масштабну атаку армії РФ на Харків 25 грудня

Злочинна армія РФ масовано атакувала Харків 25 грудня, випустивши по місту 12 ракет.

Внаслідок атаки у Харкові без опалення залишилися понад тисячу житлових будинків.

Після обстрілу уряд дав дозвіл тимчасово не вимикати світло у Харкові та області, поки не буде відновлено подачу тепла та гарячої води.

Між тим Синєгубов зазначив, що протягом минулої доби російські окупанти атакували Куп’янськ, село Водяна Балка та село Любівка ударними дронами.

У селі Рідкодуб внаслідок ворожої атаки поранення отримав місцевий житель. Його було госпіталізовано.

В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося два ворожих штурми позицій наших захисників.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 26 осіб (серед них дітей — 1):

Залишок населення, що підлягає евакуації по Куп’янському напрямку, — 6782 особи, зокрема на лівому березі м.Купʼянськ — 135 людей. Залишок населення, що підлягає евакуації по Борівській громаді (29 населених пунктів), — 1617 осіб.