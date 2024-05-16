Правоохранители задержали в Харькове студента, собиравшего для врага данные о местах базирования ВСУ и военной техники в городе.

Студент фотографировал локации и передавал информацию ФСБ

В начале 2024 года 18-летний харьковчанин — студент одного из местных вузов — через мессенджер начал общаться с сотрудником ФСБ по Белгородской области РФ. За сотрудничество с врагом ему пообещали вознаграждение.

От представителя российской спецслужбы студент получил задание собрать данные о местах базирования ВСУ и военной технике в Харькове. Эти сведения были необходимы России для планирования нового наступления на регион.

Подозреваемый пешком обходил город и пытался найти места базирования украинских военных.

Он скрыто фотографировал локации, указывал координаты в Google-maps и передавал сотруднику ФСБ.

Правоохранители задержали студента. У него изъяли мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Кроме того, за работу на врага он успел получить часть средств в размере 10 тысяч гривен.

Студенту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Из-за поддержки оккупантов объявлено подозрение священнику УПЦ МП из Херсона

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении клирику УПЦ МП Назару Шкилю, поддерживавшему присоединение Херсонщины к составу РФ и раскрасившему въездную стелу в российский "триколор".

Фигурант, как клирик местной УПЦ МП, во время оккупации Херсона поддержал россиян и начал сотрудничать с ними. Он также агитировал верующих поддержать псевдореферендум по "присоединению" региона к составу России.

Впоследствии гауляйтер Сальдо согласовал его "кандидатуру" на руководителя местной оккупационной организации РФ, действовавшую под видом "общественного объединения молодежи". Поделиться

Занимая эту должность, клирик собрал единомышленников и раскрасил стелу на въезде в тогда оккупированный Херсон цветом флага РФ. Известно, что об этом подозреваемый говорил в эфирах российских центральных телеканалов.