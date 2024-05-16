В Харькове задержан студент, работавший на ФСБ
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове задержан студент, работавший на ФСБ

Харьковская обласная прокуратура
СБУ
Читати українською

Правоохранители задержали в Харькове студента, собиравшего для врага данные о местах базирования ВСУ и военной техники в городе.

Студент фотографировал локации и передавал информацию ФСБ

В начале 2024 года 18-летний харьковчанин — студент одного из местных вузов — через мессенджер начал общаться с сотрудником ФСБ по Белгородской области РФ. За сотрудничество с врагом ему пообещали вознаграждение.

От представителя российской спецслужбы студент получил задание собрать данные о местах базирования ВСУ и военной технике в Харькове. Эти сведения были необходимы России для планирования нового наступления на регион.

Подозреваемый пешком обходил город и пытался найти места базирования украинских военных.

Он скрыто фотографировал локации, указывал координаты в Google-maps и передавал сотруднику ФСБ.

Правоохранители задержали студента. У него изъяли мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Кроме того, за работу на врага он успел получить часть средств в размере 10 тысяч гривен.

Студенту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Из-за поддержки оккупантов объявлено подозрение священнику УПЦ МП из Херсона

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении клирику УПЦ МП Назару Шкилю, поддерживавшему присоединение Херсонщины к составу РФ и раскрасившему въездную стелу в российский "триколор".

Фигурант, как клирик местной УПЦ МП, во время оккупации Херсона поддержал россиян и начал сотрудничать с ними. Он также агитировал верующих поддержать псевдореферендум по "присоединению" региона к составу России.

Впоследствии гауляйтер Сальдо согласовал его "кандидатуру" на руководителя местной оккупационной организации РФ, действовавшую под видом "общественного объединения молодежи".

Занимая эту должность, клирик собрал единомышленников и раскрасил стелу на въезде в тогда оккупированный Херсон цветом флага РФ. Известно, что об этом подозреваемый говорил в эфирах российских центральных телеканалов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киевской области коллаборант притворялся монахом и освящал танки РФ — СБУ
СБУ
монах
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Контрразведка СБУ задержала 9 коллаборантов в Херсонской области
СБУ
Задержание предателей
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В оккупированном Бердянске взорвали авто с коллаборантом, работавшим в колонии — видео
Бердянск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?