Правоохоронці затримали у Харкові студента, який збирав для ворога дані про місця базування ЗСУ та військової техніки у місті.

Студент фотографував локації та передавав інформацію ФСБ

На початку 2024 року 18-річний харківʼянин — студент одного з місцевих вишів — через месенджер почав спілкуватись зі співробітником ФСБ по Бєлгородській області РФ. За співпрацю з ворогом йому пообіцяли винагороду.

Від представника російської спецслужби студент отримав завдання зібрати дані про місця базування ЗСУ та військової техніки у Харкові. Ці відомості були необхідні Росії для планування нового наступу на регіон.

Підозрюваний пішки обходив місто та намагався знайти місця базування українських військових.

Він приховано фотографував локації, позначав координати у Google-maps та передавав співробітнику ФСБ.

Правоохоронці затримали студента. У нього вилучили мобільний телефон з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Крім того, за "роботу" на ворога він встиг отримати частину коштів у розмірі 10 тисяч гривень.

Студенту повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Через підтримку окупантів оголошено підозру священнику УПЦ МП з Херсона

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру клірику УПЦ МП Назару Шкілю, який підтримував приєднання Херсонщини до складу РФ та розфарбував в’їзну стелу в російський "триколор".

Фігурант як клірик місцевої УПЦ МП під час окупації Херсону підтримав росіян та почав співпрацювати з ними. Він також агітував вірян підтримати псевдореферендум щодо "приєднання" регіону до складу Росії.

Згодом гауляйтер Сальдо погодив його "кандидатуру" на керівника місцевої окупаційної організації РФ, яка діяла під виглядом "громадського об’єднання молоді". Поширити

Обіймаючи цю посаду, клірик зібрав однодумців і розфарбував стелу на в’їзді в тоді окупований Херсон у кольори прапора РФ. Відомо, що про це підозрюваний розповідав в ефірах російських центральних телеканалів.