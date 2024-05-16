Правоохоронці затримали у Харкові студента, який збирав для ворога дані про місця базування ЗСУ та військової техніки у місті.
Студент фотографував локації та передавав інформацію ФСБ
На початку 2024 року 18-річний харківʼянин — студент одного з місцевих вишів — через месенджер почав спілкуватись зі співробітником ФСБ по Бєлгородській області РФ. За співпрацю з ворогом йому пообіцяли винагороду.
Від представника російської спецслужби студент отримав завдання зібрати дані про місця базування ЗСУ та військової техніки у Харкові. Ці відомості були необхідні Росії для планування нового наступу на регіон.
Підозрюваний пішки обходив місто та намагався знайти місця базування українських військових.
Він приховано фотографував локації, позначав координати у Google-maps та передавав співробітнику ФСБ.
Правоохоронці затримали студента. У нього вилучили мобільний телефон з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.
Крім того, за "роботу" на ворога він встиг отримати частину коштів у розмірі 10 тисяч гривень.
Студенту повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Через підтримку окупантів оголошено підозру священнику УПЦ МП з Херсона
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру клірику УПЦ МП Назару Шкілю, який підтримував приєднання Херсонщини до складу РФ та розфарбував в’їзну стелу в російський "триколор".
Фігурант як клірик місцевої УПЦ МП під час окупації Херсону підтримав росіян та почав співпрацювати з ними. Він також агітував вірян підтримати псевдореферендум щодо "приєднання" регіону до складу Росії.
Обіймаючи цю посаду, клірик зібрав однодумців і розфарбував стелу на в’їзді в тоді окупований Херсон у кольори прапора РФ. Відомо, що про це підозрюваний розповідав в ефірах російських центральних телеканалів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-