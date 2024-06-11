В Запорожье убит чиновник горсовета — видео

11 июня в Запорожье у подъезда многоэтажки неизвестные покушались на местного чиновника Максима Денщика. В результате четырех выстрелов чиновник скончался на месте происшествия.

В Запорожье совершили нападение на чиновника горсовета

Сообщение о стрельбе и ранении мужчины поступило в 07:55. От полученных ранений мужчина скончался, а злоумышленник скрылся, сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Утром в центре областного центра было совершено убийство. Злоумышленник произвел четыре выстрела в потерпевшего. Последний из полученных ранений умер. Полиция проводит неотложные следственно-оперативные мероприятия, говорится в сообщении. Поделиться

По факту убийства следователи открыли уголовное производство. Местные телеграмм-каналы ранее сообщили, что погибший был чиновником Запорожского городского совета.

Ранее Максим Денщик занимал должность директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета. В мае 2024 года он был временно отстранен от обязанностей на время проведения служебного расследования.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров прокомментировал ситуацию с ужасным убийством чиновника.

В Винницкой области убили полицейского

20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета.

Во время проверки автомобиля двое мужчин открыли огонь по полицейским — убили 20-летнего Максима Зарецкого, ранили его напарника и скрылись с места происшествия.

21 апреля правоохранители разыскали их и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в селе Липецкое Подольского района Одесской области.