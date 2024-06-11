В Запорожье убит чиновник горсовета — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Запорожье убит чиновник горсовета — видео

Запорожье
Читати українською
Источник:  патрульная полиция

11 июня в Запорожье у подъезда многоэтажки неизвестные покушались на местного чиновника Максима Денщика. В результате четырех выстрелов чиновник скончался на месте происшествия.

Главные тезисы

  • Полиция начала уголовное производство и проводит неотложные следственно-оперативные меры по задержанию злоумышленника.
  • Погибший Максим Денщик ранее занимал должность директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета.
  • Нападающими на полицейских в Винницкой области оказались отец и сын, задержанные в Одесской области.

В Запорожье совершили нападение на чиновника горсовета

Сообщение о стрельбе и ранении мужчины поступило в 07:55. От полученных ранений мужчина скончался, а злоумышленник скрылся, сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Утром в центре областного центра было совершено убийство. Злоумышленник произвел четыре выстрела в потерпевшего. Последний из полученных ранений умер. Полиция проводит неотложные следственно-оперативные мероприятия, говорится в сообщении.

По факту убийства следователи открыли уголовное производство. Местные телеграмм-каналы ранее сообщили, что погибший был чиновником Запорожского городского совета.

Ранее Максим Денщик занимал должность директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета. В мае 2024 года он был временно отстранен от обязанностей на время проведения служебного расследования.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров прокомментировал ситуацию с ужасным убийством чиновника.

В Винницкой области убили полицейского

20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета.

Во время проверки автомобиля двое мужчин открыли огонь по полицейским — убили 20-летнего Максима Зарецкого, ранили его напарника и скрылись с места происшествия.

21 апреля правоохранители разыскали их и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Нападающие - двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские захватчики убили двух мирных украинцев в Херсонской области
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР и Нацполиция идентифицировали трех офицеров РФ, которые пытали и убили украинца
ГУР
рф
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России работники ФСБ устроили стрельбу и убили своего коллегу
ФСБ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?