В Запорожье убит чиновник горсовета — видео

11 июня в Запорожье у подъезда многоэтажки неизвестные покушались на местного чиновника Максима Денщика. В результате четырех выстрелов чиновник скончался на месте происшествия.
Главные тезисы
- Полиция начала уголовное производство и проводит неотложные следственно-оперативные меры по задержанию злоумышленника.
- Погибший Максим Денщик ранее занимал должность директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета.
- Нападающими на полицейских в Винницкой области оказались отец и сын, задержанные в Одесской области.
В Запорожье совершили нападение на чиновника горсовета
Сообщение о стрельбе и ранении мужчины поступило в 07:55. От полученных ранений мужчина скончался, а злоумышленник скрылся, сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.
По факту убийства следователи открыли уголовное производство. Местные телеграмм-каналы ранее сообщили, что погибший был чиновником Запорожского городского совета.
Ранее Максим Денщик занимал должность директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета. В мае 2024 года он был временно отстранен от обязанностей на время проведения служебного расследования.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров прокомментировал ситуацию с ужасным убийством чиновника.
В Винницкой области убили полицейского
20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета.
Во время проверки автомобиля двое мужчин открыли огонь по полицейским — убили 20-летнего Максима Зарецкого, ранили его напарника и скрылись с места происшествия.
21 апреля правоохранители разыскали их и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в селе Липецкое Подольского района Одесской области.
Нападающие - двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области.
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