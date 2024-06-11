У Запоріжжі вбито посадовця міськради — відео

11 червня у Запоріжжі біля підʼїзду багатоповерхівки невідомі скоїли замах на місцевого посадовця Максима Денщика. У результаті чотирьох пострілів посадовець помер на місці події.

У Запоріжжі скоїли напад на посадовця міскради

Повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка надійшло о 07:55. Від отриманих поранень чоловік помер, а зловмисник зник, повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

Вранці у середмісті обласного центру було скоєно вбивство. Зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого. Останній від отриманих поранень помер. Поліція проводить невідкладні слідчо-оперативні заходи, — йдеться у повідомленні. Поширити

За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження. Місцеві телеграм-канали раніше повідомили, що загиблий був чиновником Запорізької міської ради.

Раніше Максим Денщик обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради. У травні 2024 року його тимчасово відсторонили від обов’язків на час проведення службового розслідування.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров прокоментував ситуацію з жахливим вбивством посадовця.

У Вінницькій області вбили поліцейського

20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.

Під час перевірки автомобіля двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейських — вбили 20-річного Максима Зарецького, поранили його напарника та втекли з місця події.

21 квітня правоохоронці розшукали їх та затримали в порядку ст. 208 КПК України у селі Липецьке Подільського району Одеської області.