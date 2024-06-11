У Запоріжжі вбито посадовця міськради — відео

11 червня у Запоріжжі біля підʼїзду багатоповерхівки невідомі скоїли замах на місцевого посадовця Максима Денщика. У результаті чотирьох пострілів посадовець помер на місці події.
Головні тези:
- Поліція розпочала кримінальне провадження та проводить невідкладні слідчо-оперативні заходи для затримання зловмисника.
- Загиблий Максим Денщик раніше обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради.
- Нападниками на поліцейських у Вінницькій області виявились батько та син, яких затримали в Одеській області.
У Запоріжжі скоїли напад на посадовця міскради
Повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка надійшло о 07:55. Від отриманих поранень чоловік помер, а зловмисник зник, повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.
За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження. Місцеві телеграм-канали раніше повідомили, що загиблий був чиновником Запорізької міської ради.
Раніше Максим Денщик обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради. У травні 2024 року його тимчасово відсторонили від обов’язків на час проведення службового розслідування.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров прокоментував ситуацію з жахливим вбивством посадовця.
У Вінницькій області вбили поліцейського
20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.
Під час перевірки автомобіля двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейських — вбили 20-річного Максима Зарецького, поранили його напарника та втекли з місця події.
21 квітня правоохоронці розшукали їх та затримали в порядку ст. 208 КПК України у селі Липецьке Подільського району Одеської області.
Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.
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