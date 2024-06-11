У Запоріжжі вбито посадовця міськради — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У Запоріжжі вбито посадовця міськради — відео

Запоріжжя
Джерело:  патрульна поліція

11 червня у Запоріжжі біля підʼїзду багатоповерхівки невідомі скоїли замах на місцевого посадовця Максима Денщика. У результаті чотирьох пострілів посадовець помер на місці події.

Головні тези:

  • Поліція розпочала кримінальне провадження та проводить невідкладні слідчо-оперативні заходи для затримання зловмисника.
  • Загиблий Максим Денщик раніше обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради.
  • Нападниками на поліцейських у Вінницькій області виявились батько та син, яких затримали в Одеській області.

У Запоріжжі скоїли напад на посадовця міскради

Повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка надійшло о 07:55. Від отриманих поранень чоловік помер, а зловмисник зник, повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

Вранці у середмісті обласного центру було скоєно вбивство. Зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого. Останній від отриманих поранень помер. Поліція проводить невідкладні слідчо-оперативні заходи, — йдеться у повідомленні.

За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження. Місцеві телеграм-канали раніше повідомили, що загиблий був чиновником Запорізької міської ради.

Раніше Максим Денщик обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради. У травні 2024 року його тимчасово відсторонили від обов’язків на час проведення службового розслідування.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров прокоментував ситуацію з жахливим вбивством посадовця.

У Вінницькій області вбили поліцейського

20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.

Під час перевірки автомобіля двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейських — вбили 20-річного Максима Зарецького, поранили його напарника та втекли з місця події.

21 квітня правоохоронці розшукали їх та затримали в порядку ст. 208 КПК України у селі Липецьке Подільського району Одеської області.

Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. 

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські загарбники вбили двох мирних українців на Херсонщині
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР та Нацполіція ідентифікували трьох офіцерів РФ, які катували та вбили українця
ГУР
рф
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії працівники ФСБ влаштували стрілянину й вбили свого колегу
ФСБ РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?