В Запорожье увеличилось количество погибших и раненых в результате авиаударов РФ

В Запорожье в результате авиационной атаки несколько эпицентров попаданий, в частности, из-под завалов частного дома извлекли тело женщины. Это уже пятая жертва.

Россия убила 5 человек в Запорожье

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Уже пять погибших и десять пострадавших увеличивается количество потерь из-за вражеской атаки на Запорожье.

Одна из бомб попала по частному сектору, из-под завалов частного дома подняли тело женщины. Таким образом, количество погибших увеличилось до пяти человек.

Медицинская помощь понадобилась 10 людям. Поделиться

Идет ликвидация последствий атаки.