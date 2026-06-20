В Запорожье увеличилось количество погибших и раненых в результате авиаударов РФ

В Запорожье в результате авиационной атаки несколько эпицентров попаданий, в частности, из-под завалов частного дома извлекли тело женщины. Это уже пятая жертва.
Главные тезисы
- После авиационной атаки в Запорожье увеличилось количество погибших и раненых.
- Атаки РФ затронули частный сектор, учебные заведения и инфраструктуру города.
Россия убила 5 человек в Запорожье
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Уже пять погибших и десять пострадавших увеличивается количество потерь из-за вражеской атаки на Запорожье.
Одна из бомб попала по частному сектору, из-под завалов частного дома подняли тело женщины. Таким образом, количество погибших увеличилось до пяти человек.
Идет ликвидация последствий атаки.
Враг нанес по меньшей мере девять ударов управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. Россияне попали по объектам инфраструктуры, частному сектору, повреждены учебные заведения.
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