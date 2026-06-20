У Запоріжжі збільшилася кількість загиблих і поранених унаслідок авіаударів РФ

У Запоріжжі внаслідок авіаційної атаки є кілька епіцентрів влучань, зокрема, з-під завалів приватного будинку дістали тіло жінки. Це вже пʼята жертва.
Головні тези:
- У Запоріжжі сталося збільшення числа жертв і поранених внаслідок авіаційних ударів РФ.
- Після авіаційної атаки є кілька епіцентрів влучань, серед яких приватний сектор та заклади освіти.
Росія вбила 5 людей у Запоріжжі
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вже п'ять загиблих та десять постраждалих — збільшується кількість втрат через ворожу атаку на Запоріжжя.
Одна з бомб влучила по приватному сектору, з-під завалів приватного будинку підняли тіло жінки. Таким чином, кількість загиблих збільшилася до п'яти.
Триває ліквідація наслідків атаки.
Ворог завдав щонайменше девʼять ударів керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Росіяни влучили по обʼєктах інфраструктури, приватному сектору, пошкоджені заклади освіти.
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