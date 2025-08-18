В Запорожье увеличилось количество жертв в результате ракетной атаки РФ

Число пострадавших в результате ракетного удара РФ по Запорожью утром 18 августа возросло до 23.
Главные тезисы
- Число пострадавших от ракетной атаки РФ в Запорожье увеличилось до 23 человек, в том числе трое погибли.
- Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения города.
- Российская агрессия унесла жизни мирных жителей Запорожья, вызвав глубокие сожаления в обществе.
Россия убила 3 жителей Запорожья
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
К сожалению, три человека погибли. Искреннее соболезнование родным и близким жертв российской агрессии.
23 человека, пострадавших от вражеской атаки, получают медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Запорожья. Раненые в результате российского удара по областному центру продолжают обращаться в медучреждения.
Войска РФ сегодня утром ударили по Запорожью двумя ракетами типа "Искандер". Ранее было известно о 20 раненых и троих погибших.
Одного из пострадавших с множественными ожогами полицейские и спасатели извлекли из пропасти, образовавшейся на месте российского удара, но в больнице он скончался.
