В Запорожье увеличилось количество жертв в результате ракетной атаки РФ

Число пострадавших в результате ракетного удара РФ по Запорожью утром 18 августа возросло до 23.

Россия убила 3 жителей Запорожья

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

К сожалению, три человека погибли. Искреннее соболезнование родным и близким жертв российской агрессии.

23 человека, пострадавших от вражеской атаки, получают медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Запорожья. Раненые в результате российского удара по областному центру продолжают обращаться в медучреждения.

Все люди получают необходимую помощь. Часть из них будет продолжать лечение амбулаторно. Поделиться

Войска РФ сегодня утром ударили по Запорожью двумя ракетами типа "Искандер". Ранее было известно о 20 раненых и троих погибших.