В Запорожье увеличилось количество жертв в результате ракетной атаки РФ
В Запорожье увеличилось количество жертв в результате ракетной атаки РФ

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Read in English
Читати українською

Число пострадавших в результате ракетного удара РФ по Запорожью утром 18 августа возросло до 23.

Главные тезисы

  • Число пострадавших от ракетной атаки РФ в Запорожье увеличилось до 23 человек, в том числе трое погибли.
  • Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения города.
  • Российская агрессия унесла жизни мирных жителей Запорожья, вызвав глубокие сожаления в обществе.

Россия убила 3 жителей Запорожья

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

К сожалению, три человека погибли. Искреннее соболезнование родным и близким жертв российской агрессии.

23 человека, пострадавших от вражеской атаки, получают медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Запорожья. Раненые в результате российского удара по областному центру продолжают обращаться в медучреждения.

Все люди получают необходимую помощь. Часть из них будет продолжать лечение амбулаторно.

Войска РФ сегодня утром ударили по Запорожью двумя ракетами типа "Искандер". Ранее было известно о 20 раненых и троих погибших.

Одного из пострадавших с множественными ожогами полицейские и спасатели извлекли из пропасти, образовавшейся на месте российского удара, но в больнице он скончался.

Подробности атаки России на Запорожье

