У Запоріжжі збільшилась кількість жертв унаслідок ракетної атаки РФ

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю вранці 18 серпня зросла до 23.

Росія вбила 3 жителів Запоріжжя

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

На жаль, троє людей загинули. Щире співчуття рідним і близьким жертв російської агресії.

23 людини, постраждалих від ворожої атаки, отримують медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Запоріжжя. Поранені внаслідок російського удару по обласному центру продовжують звертатися до медзакладів.

Усі люди отримують необхідну допомогу. Частина з них продовжуватиме лікування амбулаторно. Поширити

Війська РФ сьогодні вранці вдарили по Запоріжжю двома ракетами типу «Іскандер». Раніше було відомо про 20 поранених і трьох загиблих.