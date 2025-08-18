У Запоріжжі збільшилась кількість жертв унаслідок ракетної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Запоріжжі збільшилась кількість жертв унаслідок ракетної атаки РФ

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
Read in English

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю вранці 18 серпня зросла до 23.

Головні тези:

  • Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ у Запоріжжі зросла до 23 осіб.
  • Троє мешканців Запоріжжя загинули в результаті ворожої атаки.
  • 23 постраждалих отримують необхідну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я міста.

Росія вбила 3 жителів Запоріжжя

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

На жаль, троє людей загинули. Щире співчуття рідним і близьким жертв російської агресії.

23 людини, постраждалих від ворожої атаки, отримують медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Запоріжжя. Поранені внаслідок російського удару по обласному центру продовжують звертатися до медзакладів.

Усі люди отримують необхідну допомогу. Частина з них продовжуватиме лікування амбулаторно.

Війська РФ сьогодні вранці вдарили по Запоріжжю двома ракетами типу «Іскандер». Раніше було відомо про 20 поранених і трьох загиблих.

Одного з постраждалих з множинними опіками поліцейські та рятувальники дістали з провалля, яке утворилося на місці російського удару, але в лікарні він помер.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський відреагував на ракетний обстріл РФ Запоріжжя
Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на ракетний обстріл РФ Запоріжжя
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масований обстріл РФ Запоріжжя. Кількість постраждалих стрімко зросла
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Масований обстріл РФ Запоріжжя. Кількість постраждалих стрімко зросла
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Запоріжжя — є загибла та поранені
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Подробиці атаки Росії на Запоріжжя

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?