У Запоріжжі збільшилась кількість жертв унаслідок ракетної атаки РФ

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю вранці 18 серпня зросла до 23.
Головні тези:
- Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ у Запоріжжі зросла до 23 осіб.
- Троє мешканців Запоріжжя загинули в результаті ворожої атаки.
- 23 постраждалих отримують необхідну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я міста.
Росія вбила 3 жителів Запоріжжя
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
На жаль, троє людей загинули. Щире співчуття рідним і близьким жертв російської агресії.
23 людини, постраждалих від ворожої атаки, отримують медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Запоріжжя. Поранені внаслідок російського удару по обласному центру продовжують звертатися до медзакладів.
Війська РФ сьогодні вранці вдарили по Запоріжжю двома ракетами типу «Іскандер». Раніше було відомо про 20 поранених і трьох загиблих.
Одного з постраждалих з множинними опіками поліцейські та рятувальники дістали з провалля, яке утворилося на місці російського удару, але в лікарні він помер.
