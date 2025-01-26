В Запорожье завершили спасательную операцию после ракетного удара РФ

В Запорожье под завалами нашли тело погибшего в результате российских обстрелов. Поисково-спасательные работы продолжались девять дней после атаки, произошедшей 18 января.
Главные тезисы
- Под завалами в Запорожье найдены тела погибших из-за ракетного удара РФ, поисковые работы длились девять дней.
- Спасатели обнаружили и деблокировали тело 27-летнего мужчины, ставшего жертвой российского террора.
- Для поисковых операций было привлечено 178 спасателей и 40 единиц техники.
- В ночь на 23 января Россия атаковала Запорожье баллистикой, погиб и ранен, среди которых младенец.
- Запуски баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 привели к 25 раненым и 2 погибшим.
В Запорожье получили тело еще одного погибшего в результате удара
Как сообщает ГСЧС Запорожской области, 26 января спасатели обнаружили и деблокировали тело 27-летнего мужчины, ставшего жертвой российского террора.
Поисково-спасательные работы продолжались девять дней.
В результате вражеской атаки на город 18 января погибли два человека , еще 12 получили ранения. Для проведения поисковых операций привлечен кинологический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины из города Ромны.
Всего в спасательных работах в течение девяти суток участвовало 178 спасателей и 40 единиц техники.
Что известно об ударе РФ по Запорожью
В ночь на 23 января Россия атаковала Запорожье баллистикой. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, среди них младенец.
Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, в городе утром раздавалось по меньшей мере четыре взрыва прогремели. В частности по Запорожью запустили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23.
Сначала было известно о 16 пострадавших. Впоследствии общее количество раненых выросло до 25 человек.
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