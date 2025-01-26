В Запорожье завершили спасательную операцию после ракетного удара РФ

В Запорожье под завалами нашли тело погибшего в результате российских обстрелов. Поисково-спасательные работы продолжались девять дней после атаки, произошедшей 18 января.

В Запорожье получили тело еще одного погибшего в результате удара

Как сообщает ГСЧС Запорожской области, 26 января спасатели обнаружили и деблокировали тело 27-летнего мужчины, ставшего жертвой российского террора.

Поисково-спасательные работы продолжались девять дней.

В результате вражеской атаки на город 18 января погибли два человека , еще 12 получили ранения. Для проведения поисковых операций привлечен кинологический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины из города Ромны.

Всего в спасательных работах в течение девяти суток участвовало 178 спасателей и 40 единиц техники.

Что известно об ударе РФ по Запорожью

В ночь на 23 января Россия атаковала Запорожье баллистикой. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, среди них младенец.

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, в городе утром раздавалось по меньшей мере четыре взрыва прогремели. В частности по Запорожью запустили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Сначала было известно о 16 пострадавших. Впоследствии общее количество раненых выросло до 25 человек.