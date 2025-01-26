У Запоріжжі завершили рятувальну операцію після ракетного удару РФ

У Запоріжжі під завалами знайшли тіло загиблого внаслідок російського обстрілу. Пошуково-рятувальні роботи тривали дев’ять днів після атаки, яка сталася 18 січня.

У Запоріжжі дістали тіло ще одного загиблого внаслідок удару

Як повідомляє ДСНС Запорізької області, 26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору.

Пошуково-рятувальні роботи тривали дев’ять днів.

Внаслідок ворожої атаки на місто 18 січня загинули дві людини, ще 12 отримали поранення. Для проведення пошукових операцій було залучено кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України з міста Ромни.

Загалом у рятувальних роботах протягом дев’яти діб брали участь 178 рятувальників та 40 одиниць техніки.

Що відомо про удар РФ по Запоріжжю

У ніч на 23 січня Росія атакувала Запоріжжя балістикою. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі, серед них немовля.

Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, у місті зранку лунало щонайменше чотири вибухи пролунали. Зокрема по Запоріжжю запустили чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23.

Спершу було відомо про 16 постраждалих. Згодом загальна кількість поранених зросла до 25 осіб.