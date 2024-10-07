По словам руководителя Запорожской ОВ Ивана Федорова, украинское правительство выделило 17 млн грн на строительство восьмой подземной школы в регионе.

Что известно о строительстве восьмой подземной школы в Запорожской области

Федоров отметил, что первое такое учебное заведение должно заработать уже этой осенью.

Руководитель ОВА подчеркнул, что строительство восьмой подземной школы планируется в Михайловской общине Вольнянского района.

Строительство должно начаться уже в ближайшие дни. Заведение рассчитано на 200 учащихся.

Обучение будет проходить в две смены.

В то же время, в Запорожье и других районах области ведется строительство еще 7 подземных школ.

Завершить ключевые работы по строительству планируется к концу 2024 года.

Ожидается, что эти школы будут обеспечивать учебный процесс для 6 тыс. учеников.

В 2025 году в Запорожской области планируется построить еще пять подземных школ для более 4000 детей. На три из них уже объявлен тендер, а еще две разрабатывают проектную документацию.

Наша цель неизменна — дать возможность 60 тысячам детей Запорожской области учиться в безопасных и комфортных условиях. Для этого создаем экосистему "Безопасное офлайн образование", — подчеркнул Федоров. Поделиться

Что известно о реформе школьного образования в Украине

Министерство образования и науки реформирует старшую школу. Таким образом, ученики после 9 класса смогут выбрать одно из двух направлений — академическое или профессиональное.

Как отмечается, ученики, которые изберут академическое направление, смогут учиться в лицеях по выбранному профилю, например, STEM или языково-литературному.

Они будут иметь возможность самостоятельно выбирать предметы для углубленного изучения, а также предметы, не относящиеся к их профилю, готовясь к поступлению в высшее образование.

Академические лицеи будут большими учебными заведениями, где будут собирать несколько групп учащихся, что позволит предлагать разные профили и учебные дисциплины по выбору.