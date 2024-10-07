По словам руководителя Запорожской ОВ Ивана Федорова, украинское правительство выделило 17 млн грн на строительство восьмой подземной школы в регионе.
Главные тезисы
- В Запорожской области строят восьмую подземную школу, которая начнет работу уже в этой осенью и рассчитана на 200 учащихся.
- Реформа образования предусматривает выбор между академическим и профессиональным направлениями после 9 класса, что позволит учащимся самостоятельно выбирать профиль обучения.
- Планируется построить еще пять подземных школ в Запорожской области для более 4000 детей, обеспечивая безопасные и комфортные условия для обучения.
- Академические лицеи соберут учеников в группы с разными профилями, предоставляя выбор для дальнейшего обучения в вузах.
- Студенты, выбравшие профессиональное направление, смогут поступить в колледжи или профессиональные учебные заведения и приступить к карьере или продолжить обучение.
Что известно о строительстве восьмой подземной школы в Запорожской области
Федоров отметил, что первое такое учебное заведение должно заработать уже этой осенью.
Руководитель ОВА подчеркнул, что строительство восьмой подземной школы планируется в Михайловской общине Вольнянского района.
Строительство должно начаться уже в ближайшие дни. Заведение рассчитано на 200 учащихся.
Обучение будет проходить в две смены.
В то же время, в Запорожье и других районах области ведется строительство еще 7 подземных школ.
Завершить ключевые работы по строительству планируется к концу 2024 года.
Ожидается, что эти школы будут обеспечивать учебный процесс для 6 тыс. учеников.
В 2025 году в Запорожской области планируется построить еще пять подземных школ для более 4000 детей. На три из них уже объявлен тендер, а еще две разрабатывают проектную документацию.
Что известно о реформе школьного образования в Украине
Министерство образования и науки реформирует старшую школу. Таким образом, ученики после 9 класса смогут выбрать одно из двух направлений — академическое или профессиональное.
Как отмечается, ученики, которые изберут академическое направление, смогут учиться в лицеях по выбранному профилю, например, STEM или языково-литературному.
Они будут иметь возможность самостоятельно выбирать предметы для углубленного изучения, а также предметы, не относящиеся к их профилю, готовясь к поступлению в высшее образование.
Академические лицеи будут большими учебными заведениями, где будут собирать несколько групп учащихся, что позволит предлагать разные профили и учебные дисциплины по выбору.
Те, кто выберет профессиональное направление, смогут поступить в профессиональные колледжи или заведения профессионального высшего образования. Там студенты будут приобретать профессию и изучать предметы, связанные с ней. После окончания учебы студенты смогут решить, выходить ли на рынок труда или продолжать обучение в высших учебных заведениях.
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