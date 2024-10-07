За словами керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, український уряд виділив 17 млн грн на будівництво восьмої підземної школи в регіоні.
Головні тези:
- В Україні розпочата будівництво восьмої підземної школи у Запорізькій області, яка запрацює вже цієї осені та розрахована на 200 учнів.
- Реформа шкільної освіти передбачає вибір між академічним і професійним напрямом після 9 класу, що дозволить учням самостійно обирати профіль та предмети для поглибленого вивчення.
- У Запорізькій області планується побудувати ще п'ять підземних шкіл для понад 4000 дітей, сприяючи безпечній та комфортній освіті для 60 тис маленьких жителів регіону.
- Академічні ліцеї зберуть учнів у групи з різними профілями, надаючи можливість вибору для подальшого навчання вищих навчальних закладах.
- Учні, які оберуть професійний напрям, матимуть можливість вступити до професійних коледжів або фахових навчальних закладів з подальшим вибором кар'єри або продовженням навчання.
Що відомо про будівництво восьмої підземної школи у Запорізькій області
Федоров зазначив, що перший такий навчальний заклад має запрацювати вже цієї осені.
Керівник ОВА підкреслив, що будівництво восьмої підземної школи планується у Михайлівській громаді Вільнянського району.
Будівництво має розпочатись вже найближчими днями. Заклад розрахований на 200 учнів.
Навчання проходитиме у дві зміни.
У той же час у Запоріжжі та інших районах області ведеться будівництво ще 7 підземних шкіл.
Завершити ключові роботи з будівництва планується до кінця 2024 року.
Очікується, що ці школи забезпечуватимуть навчальний процес для 6 тис учнів.
У 2025 році в Запорізькій області планують побудувати ще п'ять підземних шкіл для понад 4000 дітей. На три з них вже оголошений тендер, а ще на дві розробляють проєктну документацію.
Що відомо про реформу шкільної освіти в Україні
Міністерство освіти і науки України реформує старшу школу. Таким чином учні після 9 класу зможут обрати одне із двох спрямувань — академічне або професійне.
Як зазначається, учні, які оберуть академічний напрям, зможуть навчатися у ліцеях за обраним профілем, наприклад, STEM або мовно-літературним.
Вони матимуть можливість самостійно вибирати предмети для поглибленого вивчення, а також предмети, що не належать до їхнього профілю, готуючись до вступу у заклади вищої освіти.
Академічні ліцеї будуть великими навчальними закладами, де збиратимуть декілька груп учнів, що дозволить пропонувати різні профілі та навчальні дисципліни на вибір.
Ті, хто обере професійний напрям, зможуть вступити до професійних коледжів або закладів фахової передвищої освіти. Там студенти здобуватимуть професію та вивчатимуть предмети, пов’язані з нею. Після завершення навчання студенти зможуть вирішити, чи виходити на ринок праці, чи продовжувати навчання у вищих навчальних закладах.
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