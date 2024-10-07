За словами керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, український уряд виділив 17 млн грн на будівництво восьмої підземної школи в регіоні.

Що відомо про будівництво восьмої підземної школи у Запорізькій області

Федоров зазначив, що перший такий навчальний заклад має запрацювати вже цієї осені.

Керівник ОВА підкреслив, що будівництво восьмої підземної школи планується у Михайлівській громаді Вільнянського району.

Будівництво має розпочатись вже найближчими днями. Заклад розрахований на 200 учнів.

Навчання проходитиме у дві зміни.

У той же час у Запоріжжі та інших районах області ведеться будівництво ще 7 підземних шкіл.

Завершити ключові роботи з будівництва планується до кінця 2024 року.

Очікується, що ці школи забезпечуватимуть навчальний процес для 6 тис учнів.

У 2025 році в Запорізькій області планують побудувати ще п'ять підземних шкіл для понад 4000 дітей. На три з них вже оголошений тендер, а ще на дві розробляють проєктну документацію.

Наша мета незмінна — дати можливість для 60 тисяч дітей Запорізької області навчатися у безпечних і комфортних умовах. Для цього створюємо екосистему "Безпечна освіта офлайн”, — наголосив Федоров. Поширити

Що відомо про реформу шкільної освіти в Україні

Міністерство освіти і науки України реформує старшу школу. Таким чином учні після 9 класу зможут обрати одне із двох спрямувань — академічне або професійне.

Як зазначається, учні, які оберуть академічний напрям, зможуть навчатися у ліцеях за обраним профілем, наприклад, STEM або мовно-літературним.

Вони матимуть можливість самостійно вибирати предмети для поглибленого вивчення, а також предмети, що не належать до їхнього профілю, готуючись до вступу у заклади вищої освіти.

Академічні ліцеї будуть великими навчальними закладами, де збиратимуть декілька груп учнів, що дозволить пропонувати різні профілі та навчальні дисципліни на вибір.