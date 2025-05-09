Ватикан объявил дату интронизации Папы Римского Льва XIV

Папа Римский Лев XIV вступит на престол 18 мая

Папа Лев XIV будет официально установлен на Папу Римского во время мессы 18 мая. А уже 21 мая он проведет свою первую всеобщую аудиенцию.

По данным Ватикана, Лев уже попросил всех руководителей ватиканских офисов, технически потерявших работу после смерти Папы Франциска, вернуться к работе в дальнейшее сообщение.

Он отметил, что хочет уделить время "размышлениям, молитве и диалогу", прежде чем принимать какие-либо дальнейшие решения по их окончательному утверждению.

Вы призвали меня нести этот крест и быть благословенным этой миссией, и я знаю, что могу положиться на каждого из вас, чтобы вы шли со мной, пока мы продолжаем как церковь, как община, как друзья Иисуса, как верующие, чтобы провозглашать благую новость, провозглашать Евангелие. Поделиться

Напомним, что 7 мая кардиналы Римско-католической церкви начали конклав для избрания нового Папы. Первая попытка избрать нового папу завершилась неудачей, но уже вчера вечером кардиналы все же смогли избрать нового Папу Римского и над Сикстинской капеллой появился белый дым.