Ватикан оголосив дату інтронізації Папи Римського Лева XIV

Ватикан оголосив дату офіційної інтронізації Лева XIV — першого в історії Папи Римського, який народився у США.
Головні тези:
- Лев XIV стане першим американським Папою в історії Ватикану.
- Інтронізація папи відбудеться 18 травня, а перша загальна аудієнція запланована на 21 травня.
- Папа Лев XIV закликав колектив Ватикану повернутися до роботи та підкреслив важливість роздумів, молитви та діалогу.
Папа Римський Лев XIV вступить на престол 18 травня
Папа Лев XIV буде офіційно інстальований на Папу Римського під час меси 18 травня. А вже 21 травня він проведе свою першу загальну аудієнцію.
За даними Ватикану, Лев уже попросив усіх керівників ватиканських офісів, які технічно втратили роботу після смерті Папи Франциска, повернутися до роботи до подальшого повідомлення.
Він зазначив, що хоче приділити час "роздумам, молитві та діалогу", перш ніж приймати будь-які подальші рішення щодо їх остаточного затвердження.
Нагадаємо, що 7 травня, кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав для обрання нового Папи. Перша спроба обрати нового папу завершилась невдачею, але вже вчора ввечері кардинали все ж змогли обрати нового Папу Римського і над Сикстинською капелою з'явився білий дим
Новим Папою Римським став кардинал Роберт Френсіс Прево. Для папського імені він обрав ім'я — Лев XIV, і як вже згадувалось, він став першим американським Папою в історії.
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