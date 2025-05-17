Ватикан пригласил Зеленского на инаугурационную мессу Папы Льва ХIV

18 мая президент Украины Владимир Зеленский примет участие в инаугурационной мессе новоизбранного Папы Римского Льва ХIV в Ватикане.
Главные тезисы
- Президент Украины примет участие в инаугурационной мессе Папы Льва XIV в Ватикане.
- Сша представит вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио на мероприятии.
- Ватикан может содействовать диалогу между Украиной и Россией, обсуждая прекращение войны
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Зеленского пригласили в Ватикан
На этой неделе источник агентства сообщил, что Зеленский был бы рад встретиться с другими лидерами в кулуарах инаугурации.
Что касается визита президента Украины, информацию об этом подтвердил Ватикан.
Далее Reuters пишет, что США будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс. В состав американской делегации также войдет госсекретарь Марко Рубио.
Рубио сообщил, что в субботу он обсудит усилия по прекращению войны России против Украины с кардиналом Маттео Цуппи, который был посланником покойного Папы Римского Франциска по поводу российско-украинского конфликта. В своем выступлении перед встречей главный дипломат США предположил, что Ватикан мог стать площадкой для содействия диалогу.
Среди других лидеров, которых ожидают в воскресенье, — президенты Израиля, Перу и Нигерии, премьер-министры Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. На мероприятии также будут присутствовать многие европейские королевские особы, в том числе король Испании Фелипе и королева Летиция.
Также в Ватикане сообщили, что Россию представит министр культуры Ольга Любимова.
Отметим, что инаугурационная месса Папы Льва XIV состоится 18 мая 2025 в 10:00 на площади Святого Петра в Ватикане.
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