Ватикан пригласил Зеленского на инаугурационную мессу Папы Льва ХIV
Категория
Мир
Дата публикации

Ватикан пригласил Зеленского на инаугурационную мессу Папы Льва ХIV

Папа
Читати українською
Источник:  Reuters

18 мая президент Украины Владимир Зеленский примет участие в инаугурационной мессе новоизбранного Папы Римского Льва ХIV в Ватикане.

Главные тезисы

  • Президент Украины примет участие в инаугурационной мессе Папы Льва XIV в Ватикане.
  • Сша представит вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио на мероприятии.
  • Ватикан может содействовать диалогу между Украиной и Россией, обсуждая прекращение войны
  •  

Зеленского пригласили в Ватикан

На этой неделе источник агентства сообщил, что Зеленский был бы рад встретиться с другими лидерами в кулуарах инаугурации.

Что касается визита президента Украины, информацию об этом подтвердил Ватикан.

Далее Reuters пишет, что США будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс. В состав американской делегации также войдет госсекретарь Марко Рубио.

Рубио сообщил, что в субботу он обсудит усилия по прекращению войны России против Украины с кардиналом Маттео Цуппи, который был посланником покойного Папы Римского Франциска по поводу российско-украинского конфликта. В своем выступлении перед встречей главный дипломат США предположил, что Ватикан мог стать площадкой для содействия диалогу.

Я бы не назвал это посредником, но это, безусловно, то место, куда, как мне кажется, обеим сторонам будет комфортно прийти.

Среди других лидеров, которых ожидают в воскресенье, — президенты Израиля, Перу и Нигерии, премьер-министры Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. На мероприятии также будут присутствовать многие европейские королевские особы, в том числе король Испании Фелипе и королева Летиция.

Также в Ватикане сообщили, что Россию представит министр культуры Ольга Любимова.

Отметим, что инаугурационная месса Папы Льва XIV состоится 18 мая 2025 в 10:00 на площади Святого Петра в Ватикане.

Напомним, на днях Politico процитировал кардинала Пьетра Паролина, главного дипломата Святого Престола, который заявил, что Папа Римский Лев ХIV планирует предложить Ватикан как место для мирных переговоров между Украиной и Россией.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Это сигнал. Почему новый Папа Римский выбрал имя Лев
Почему новый Папа Римский выбрал имя Лев
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Новый Папа Римский выступил с первым заявлением об Украине
Новый понтифик не забыл упомянуть об Украине
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Мирные переговоры между Украиной и Россией — что предлагает Папа Римский
Папа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?