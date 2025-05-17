Ватикан пригласил Зеленского на инаугурационную мессу Папы Льва ХIV

Зеленского пригласили в Ватикан

На этой неделе источник агентства сообщил, что Зеленский был бы рад встретиться с другими лидерами в кулуарах инаугурации.

Что касается визита президента Украины, информацию об этом подтвердил Ватикан.

Далее Reuters пишет, что США будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс. В состав американской делегации также войдет госсекретарь Марко Рубио.

Рубио сообщил, что в субботу он обсудит усилия по прекращению войны России против Украины с кардиналом Маттео Цуппи, который был посланником покойного Папы Римского Франциска по поводу российско-украинского конфликта. В своем выступлении перед встречей главный дипломат США предположил, что Ватикан мог стать площадкой для содействия диалогу.

Я бы не назвал это посредником, но это, безусловно, то место, куда, как мне кажется, обеим сторонам будет комфортно прийти. Поделиться

Среди других лидеров, которых ожидают в воскресенье, — президенты Израиля, Перу и Нигерии, премьер-министры Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. На мероприятии также будут присутствовать многие европейские королевские особы, в том числе король Испании Фелипе и королева Летиция.

Также в Ватикане сообщили, что Россию представит министр культуры Ольга Любимова.

Отметим, что инаугурационная месса Папы Льва XIV состоится 18 мая 2025 в 10:00 на площади Святого Петра в Ватикане.