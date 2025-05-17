Ватикан запросив Зеленського на інавгураційну месу Папи Лева ХIV
Категорія
Світ
Дата публікації

Ватикан запросив Зеленського на інавгураційну месу Папи Лева ХIV

Папа
Джерело:  Reuters

18 травня президент України Володимир Зеленський візьме участь в інавгураційній месі новообраного Папи Римського Лева ХIV у Ватикані. Там будуть й інші світові лідери.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський візьме участь в інавгураційній месі Папи Римського Лева XIV у Ватикані разом з іншими світовими лідерами.
  • Американську делегацію на цей захід представлятиме віцепрезидент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо.
  • Ватикан може стати майданчиком для сприяння діалогу між Україною та Росією, що може бути важливим кроком у врегулюванні конфлікту.

Зеленського запросили до Ватикану

Цього тижня джерело агентства повідомило, що Зеленський був би радий зустрітися з іншими лідерами в кулуарах інавгурації.

Щодо загалом візиту президента України, інформацію про це підтвердив Ватикан.

Далі Reuters пише, що США представлятиме віцепрезидент Джей Ді Венс. До складу американської делегації також увійде держсекретар Марко Рубіо.

До слова, Рубіо повідомив, що в суботу він обговорить зусилля з припинення війни Росії проти України з кардиналом Маттео Цуппі, який був посланцем покійного Папи Римського Франциска щодо російсько-українського конфлікту. У своєму виступі перед зустріччю головний дипломат США припустив, що Ватикан міг би стати майданчиком для сприяння діалогу.

Я б не назвав це посередником, але це безумовно те місце, куди, як мені здається, обом сторонам буде комфортно прийти.

Серед інших лідерів, на яких очікують у неділю, — президенти Ізраїлю, Перу та Нігерії, прем'єр-міністри Італії, Канади та Австралії, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. На заході також будуть присутні багато європейських королівських осіб, зокрема король Іспанії Феліпе і королева Летиція.

Також у Ватикані повідомили, що Росію представить міністр культури Ольга Любимова.

Зазначимо, що інавгураційна меса Папи Лева XIV відбудеться 18 травня 2025 року о 10:00 на площі Святого Петра у Ватикані.

Нагадаємо, днями Politico процитувало кардинала П'єтра Пароліна, головного дипломата Святого Престолу, який заявив, що Папа Римський Лев ХIV планує запропонувати Ватикан як місце для мирних перемовин між Україною та Росією.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Це сигнал. Чому новий Папа Римський обрав ім'я Лев
Чому новий Папа Римський обрав ім'я Лев
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Новий Папа Римський виступив з першою заявою про Україну
Новий понтифік не забув згадати про Україну
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Мирні перемовини між Україною та Росією — що пропонує Папа Римський
Папа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?