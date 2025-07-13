Важно заявление касательно России. Почему Трамп испугал власти Украины

Недавно американский лидер Дональд Трамп анонсировал важное заявление относительно страны-агрессорки России. Ее он намерен сделать 14 июля. Согласно данным издания BILD, после этой новости украинские власти накрыла волна паники, поскольку официальный Киев не знает, чего можно ожидать от президента США.

Трамп до сих пор остается непредсказуемым

Президент США много раз повторял, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным и его нежеланием завершать войну.

Более того, он даже возобновил поставки американского вооружения для Украины и обсуждает с союзниками дополнительную поддержку для Киева.

Однако все эти положительные сигналы не смогли успокоить украинские власти — они с тревогой ждут нового заявления Трампа относительно России, которое должно прозвучать уже 14 июля.

Мы перепробовали все возможные варианты, чтобы убедить Трампа, что Путин не хочет мира и продолжит бомбить. Надеюсь, Трамп наконец-то это понял, — заявил журналистам анонимный источник в украинском правительстве. Поделиться

Инсайдер обратил внимание на то, что недавние контакты с россиянами ясно показали, что диктатор Путин не заинтересован в реальных переговорах.

Официальный Киев до сих пор не может понять, решится ли американский лидер на жесткий санкционный удар по РФ.