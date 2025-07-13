Важлива заява щодо Росії. Чому Трамп налякав владу України

Нещодавно американський лідер Дональд Трамп анонсував важливу заяву щодо країни-агресорки Росії. Її він має намір зробити 14 липня. Згідно з даними видання BILD, після цієї новини українську владу накрила хвиля паніки, оскільки офіційний Київ не знає, чого можна очікувати від президента США.

Трамп досі залишається непередбачуваним

Протягом останнього тижня президент США багато разів повторював, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним та його небажанням завершувати війну.

Ба більше, він навіть відновив постачання американського озброєння для України та обговорює зі союзниками додаткову підтримку для Києва.

Однак усі ці позитивні сигнали не змогли заспокоїти українську владу — вона з тривогою чекає на нову заяву Трампа щодо Росії, яка має пролунати вже 14 липня.

Ми перепробували всі можливі варіанти, щоб переконати Трампа, що Путін не хоче миру і продовжить бомбити. Сподіваюся, Трамп нарешті це зрозумів, — заявило журналістам анонімне джерело в українському уряді. Поширити

Інсайдер звернув увагу на те, що нещодавні контакти з росіянами ясно показали, що диктатор Путін не зацікавлений у реальних переговорах.

Офіційний Київ досі не може зрозуміти, чи наважиться американський лідер на жорсткий санкційний удар по РФ.