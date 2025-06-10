Венгерская агентура на Закарпатье — как отреагировал Зеленский
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Венгерская агентура на Закарпатье — как отреагировал Зеленский

Зеленский объяснил свое решение
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Источник:  online.ua

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он и его команда решили сделать публичной историю с разоблаченной венгерской агентуры на Закарпатье, чтобы дать понять, что он владеет этой информацией.

Главные тезисы

  • Зеленский располагает фото и видео встреч, организованных венгерской военной разведкой.
  • Указанная агентурная сеть активно действовала последние 4 года.

Зеленский объяснил свое решение

Как отметил глава государства, он не мог игнорировать тот факт, что Венгрия много раз разными способами пыталась вмешиваться во внутренние дела Украины.

Мы еще до войны остановили незаконную раздачу паспортов в Закарпатье. Мы решали большинство таких вопросов без шума, между собой… Почему мы сделали эту ситуацию публичной? У нас есть дополнительные фото и видео разных встреч, организованных венгерской военной разведкой KNBSZ — и мы их тоже обнародуем, если потребуется. Не хочу никого устрашать, но мы действительно все видим.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что разоблаченная агентурная сеть активно действовала последние 4 года.

Зеленский также поинтересовался, зачем разведке Венгрии знать о расположении ПВО Украины, военных подразделений, настроениях местного населения относительно потенциальных венгерских "миротворцев".

Я спрашивал чиновников НАТО, просили ли они Венгрию о сборе таких данных. Они говорят, что нет. Я президент воюющей страны. Как вы реагировали бы на моем месте? — спросил у СМИ Владимир Зеленский.

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