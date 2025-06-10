Венгерская агентура на Закарпатье — как отреагировал Зеленский

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он и его команда решили сделать публичной историю с разоблаченной венгерской агентуры на Закарпатье, чтобы дать понять, что он владеет этой информацией.
Главные тезисы
- Зеленский располагает фото и видео встреч, организованных венгерской военной разведкой.
- Указанная агентурная сеть активно действовала последние 4 года.
Зеленский объяснил свое решение
Как отметил глава государства, он не мог игнорировать тот факт, что Венгрия много раз разными способами пыталась вмешиваться во внутренние дела Украины.
Он отметил, что разоблаченная агентурная сеть активно действовала последние 4 года.
Зеленский также поинтересовался, зачем разведке Венгрии знать о расположении ПВО Украины, военных подразделений, настроениях местного населения относительно потенциальных венгерских "миротворцев".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-