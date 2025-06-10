Венгерская агентура на Закарпатье — как отреагировал Зеленский

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он и его команда решили сделать публичной историю с разоблаченной венгерской агентуры на Закарпатье, чтобы дать понять, что он владеет этой информацией.

Зеленский объяснил свое решение

Как отметил глава государства, он не мог игнорировать тот факт, что Венгрия много раз разными способами пыталась вмешиваться во внутренние дела Украины.

Мы еще до войны остановили незаконную раздачу паспортов в Закарпатье. Мы решали большинство таких вопросов без шума, между собой… Почему мы сделали эту ситуацию публичной? У нас есть дополнительные фото и видео разных встреч, организованных венгерской военной разведкой KNBSZ — и мы их тоже обнародуем, если потребуется. Не хочу никого устрашать, но мы действительно все видим. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что разоблаченная агентурная сеть активно действовала последние 4 года.

Зеленский также поинтересовался, зачем разведке Венгрии знать о расположении ПВО Украины, военных подразделений, настроениях местного населения относительно потенциальных венгерских "миротворцев".