Угорська агентура на Закарпатті — як відреагував Зеленський

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він та його команда вирішили зробити публічною історію з викритою угорською агентурою на Закарпатті, щоб дати зрозуміти, що він володіє цією інформацією.

Зеленський пояснив своє рішення

Як зазначив глава держави, він не міг ігнорувати той факт, що Угорщина багато разів у різний спосіб намагалася втручатися у внутрішніх справи України.

Ми ще до війни зупинили незаконну роздачу паспортів на Закарпатті. Ми вирішували більшість таких питань без галасу, між собою… Чому ми зробили цю ситуацію публічною? У нас є додаткові фото й відео різних зустрічей, організованих угорською військовою розвідкою KNBSZ — і ми їх теж оприлюднимо, якщо буде потрібно. Не хочу нікого залякувати, але ми справді все бачимо. Володимир Зеленський Президент України

Він зазначив, що викрита агентурна мережа активно діяла останні 4 роки.

Зеленський також поцікавився, навіщо розвідці Угорщини знати про розташування ППО України, військових підрозділів, настрої місцевого населення щодо потенційних угорських "миротворців".