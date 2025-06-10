Угорська агентура на Закарпатті — як відреагував Зеленський
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Угорська агентура на Закарпатті — як відреагував Зеленський

Зеленський пояснив своє рішення
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Джерело:  online.ua

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він та його команда вирішили зробити публічною історію з викритою угорською агентурою на Закарпатті, щоб дати зрозуміти, що він володіє цією інформацією.

Головні тези:

  • Зеленський має у своєму розпорядженні фото й відео зустрічей, організованих угорською військовою розвідкою.
  • Вказана агентурна мережа активно діяла останні 4 роки.

Зеленський пояснив своє рішення

Як зазначив глава держави, він не міг ігнорувати той факт, що Угорщина багато разів у різний спосіб намагалася втручатися у внутрішніх справи України.

Ми ще до війни зупинили незаконну роздачу паспортів на Закарпатті. Ми вирішували більшість таких питань без галасу, між собою… Чому ми зробили цю ситуацію публічною? У нас є додаткові фото й відео різних зустрічей, організованих угорською військовою розвідкою KNBSZ — і ми їх теж оприлюднимо, якщо буде потрібно. Не хочу нікого залякувати, але ми справді все бачимо.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він зазначив, що викрита агентурна мережа активно діяла останні 4 роки.

Зеленський також поцікавився, навіщо розвідці Угорщини знати про розташування ППО України, військових підрозділів, настрої місцевого населення щодо потенційних угорських "миротворців".

Я запитував посадовців НАТО, чи вони просили Угорщину про збір таких даних. Вони кажуть, що ні. Я президент воюючої країни. Як би ви реагували на моєму місці? — запитав у ЗМІ Володимир Зеленський.

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