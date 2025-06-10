Угорська агентура на Закарпатті — як відреагував Зеленський

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він та його команда вирішили зробити публічною історію з викритою угорською агентурою на Закарпатті, щоб дати зрозуміти, що він володіє цією інформацією.
Головні тези:
- Зеленський має у своєму розпорядженні фото й відео зустрічей, організованих угорською військовою розвідкою.
- Вказана агентурна мережа активно діяла останні 4 роки.
Зеленський пояснив своє рішення
Як зазначив глава держави, він не міг ігнорувати той факт, що Угорщина багато разів у різний спосіб намагалася втручатися у внутрішніх справи України.
Він зазначив, що викрита агентурна мережа активно діяла останні 4 роки.
Зеленський також поцікавився, навіщо розвідці Угорщини знати про розташування ППО України, військових підрозділів, настрої місцевого населення щодо потенційних угорських "миротворців".
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