Венгерские спецслужбы шпионили за чиновниками ЕС
Категория
Политика
Дата публикации

Венгерские спецслужбы шпионили за чиновниками ЕС

Виктор Орбан
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Источник:  Politico

По результатам совместного расследования венгерского центра журналистских расследований Direkt36 и бельгийского издания De Tijd, оказалось, что разведка Венгрии шпионила за европейскими чиновниками, которые приезжали в страну с официальными визитами.

Главные тезисы

  • Венгерские спецслужбы шпионили за чиновниками и делегациями ЕС, осуществляя обыски в гостиничных номерах и прослушивая телефоны.
  • Шпионские действия вызвали скандал в международном сообществе и привели к ограничениям в обмене разведывательной информацией с НАТО.
  • Власти Венгрии также обвиняются в шпионаже за журналистами, активистами и оппозиционными политиками, используя израильское шпионское ПО.
  • Обыск гостиничных номеров, прослушивание телефонов и кибератаки на критиков режима - это лишь часть методов шпионажа венгерских спецслужб.
  • Беспокойство по поводу позиции венгерских властей относительно НАТО привело к ограничениям в обмене информацией, включая разведывательную, с Венгрией.

Что известно о шпионаже венгерских спецслужб за европейскими чиновниками

Отмечается, что сотрудники Информационного управления Венгрии проводили обыски в гостиничных номерах, где останавливались чиновники из ЕС, а также прослушивали их телефонные разговоры.

Следили среди прочего за следователями Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, которое проводило расследование дела венгерской компании, владельцем которой был зять премьер-министра Виктора Орбана.

Власти Венгрии обвиняют в шпионаже за чиновниками из ЕС
Виктор Орбан

В материалах расследования подчеркивается, что 2015 по 2017 год, когда чиновники ЕС работали на OLAF и приезжали в Венгрию, они становились объектами слежения при передвижении на автомобилях, а их телефонные разговоры прослушивались.

Обычной практикой венгерской разведки является обыск гостиничных номеров приезжающих с визитом делегаций ЕС и загрузка данных с их ноутбуков.

Что известно об обвинении властей Венгрии в прослушивании европейских чиновников, журналистов и активистов

Венгерские власти уже давно обвиняют в изломе телефонов журналистов, активистов и оппозиционных политиков.

В 2021 году один из венгерских законодателей признал, что правительство приобрело израильское шпионское программное обеспечение.

В этом же году кибератака была осуществлена на одного из депутатов Европарламента, критически высказывавшегося в сторону руководства Венгрии во главе с Виктором Орбаном.

Беспокойство по поводу позиции венгерских властей относительно Североатлантического альянса привело к тому, что в НАТО ограничили обмен информацией, в том числе и разведывательной, с Венгрией.

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