По результатам совместного расследования венгерского центра журналистских расследований Direkt36 и бельгийского издания De Tijd, оказалось, что разведка Венгрии шпионила за европейскими чиновниками, которые приезжали в страну с официальными визитами.
Главные тезисы
- Венгерские спецслужбы шпионили за чиновниками и делегациями ЕС, осуществляя обыски в гостиничных номерах и прослушивая телефоны.
- Шпионские действия вызвали скандал в международном сообществе и привели к ограничениям в обмене разведывательной информацией с НАТО.
- Власти Венгрии также обвиняются в шпионаже за журналистами, активистами и оппозиционными политиками, используя израильское шпионское ПО.
- Обыск гостиничных номеров, прослушивание телефонов и кибератаки на критиков режима - это лишь часть методов шпионажа венгерских спецслужб.
- Беспокойство по поводу позиции венгерских властей относительно НАТО привело к ограничениям в обмене информацией, включая разведывательную, с Венгрией.
Что известно о шпионаже венгерских спецслужб за европейскими чиновниками
Отмечается, что сотрудники Информационного управления Венгрии проводили обыски в гостиничных номерах, где останавливались чиновники из ЕС, а также прослушивали их телефонные разговоры.
Следили среди прочего за следователями Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, которое проводило расследование дела венгерской компании, владельцем которой был зять премьер-министра Виктора Орбана.
В материалах расследования подчеркивается, что 2015 по 2017 год, когда чиновники ЕС работали на OLAF и приезжали в Венгрию, они становились объектами слежения при передвижении на автомобилях, а их телефонные разговоры прослушивались.
Обычной практикой венгерской разведки является обыск гостиничных номеров приезжающих с визитом делегаций ЕС и загрузка данных с их ноутбуков.
Что известно об обвинении властей Венгрии в прослушивании европейских чиновников, журналистов и активистов
Венгерские власти уже давно обвиняют в изломе телефонов журналистов, активистов и оппозиционных политиков.
В 2021 году один из венгерских законодателей признал, что правительство приобрело израильское шпионское программное обеспечение.
В этом же году кибератака была осуществлена на одного из депутатов Европарламента, критически высказывавшегося в сторону руководства Венгрии во главе с Виктором Орбаном.
Беспокойство по поводу позиции венгерских властей относительно Североатлантического альянса привело к тому, что в НАТО ограничили обмен информацией, в том числе и разведывательной, с Венгрией.
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