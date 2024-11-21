Венгрия решила развернуть ПВО у границы с Украиной — причина

Министр обороны Венгрии распорядился развернуть противовоздушную оборону на северо-востоке страны. Это решение приняли после разрешения США Украине использовать дальнобойное оружие для ударов в глубь РФ.

Венгрия решила развернуть ПВО после разрешения Украине избивать вглубь РФ

По словам министра обороны Венгрии Кристофа Шалай-Бобровницкого, он приказал развернуть средства противовоздушной обороны в граничащей с Украиной северо-восточной части Венгрии.

Министр аргументировал это тем, что "масштабы российско-украинской войны больше, чем когда-либо, и война вошла в самую опасную фазу".

Глава Минобороны связал развертывание ПВО со снятием ограничений с Украины по использованию дальнобойного оружия, предоставленного союзниками. Речь идет о разрешении использовать западные ракеты для ударов в глубь территории России.

Также венгерский министр заявил, что именно по этой причине Россия заявила об изменении своей ядерной доктрины.

К слову, Путин анонсировал изменения в ядерную доктрину еще в конце сентября)

Storm Shadow для Украины: где был первый удар по РФ

Силы обороны Украины впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории России.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимного западного чиновника,

Агентство не уточняет, когда и где Украина поразила цели с помощью Storm Shadow, но ранее 20 ноября российские источники писали о применении этих ракет в Курской области.

Об ударе британскими ракетами сообщает и портал The Guardian, ссылающийся на анализ фото фрагментов ракет с Курщины.

В офисе премьер-министра Великобритании заявили, что не комментируют уведомление о возможном применении Storm Shadow против целей на российской территории.

Медиа ранее сообщили, что Британия непублично одобрила разрешение на удары Украины переданными крылатыми ракетами по российским целям в ответ на развертывание Россией северокорейских войск.

Ранее удары своими дальнобойными ракетами ATACMS по России разрешили и США, хотя публично они об этом не объявляют.

Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow еще в прошлом году. Эти ракеты с дальностью поражения до 300 км были адаптированы к использованию на модернизированных украинских самолетах Су-24М. При этом ранее украинским военным запрещали использовать их для ударов по территории России. Последний известный случай использования этих ракет Генштаб ВСУ зафиксировал 5 октября, когда были поражены три командных пункта противника.