Угорщина вирішила розгорнути ППО біля кордону з Україною — причина

Міністр оборони Угорщини розпорядився розгорнути протиповітряну оборону на північному сході країни. Це рішення ухвалили після дозволу США Україні використовувати далекобійну зброю для ударів углиб РФ.

Угорщина вирішила розгорнути ППО після дозволу Україні бити вглиб РФ

За словами міністра оборони Угорщини Крістофа Шалай-Бобровницького, він наказав розгорнути засоби протиповітряної оборони в північно-східній частині Угорщини, яка межує з Україною.

Міністр аргументував це тим, що "масштаби російсько-української війни більші, ніж будь-коли, і війна увійшла в найнебезпечнішу фазу".

Глава Міноборони пов'язав розгортання ППО зі зняттям обмежень з України щодо використання далекобійної зброї, наданої союзниками. Йдеться про дозвіл використовувати західні ракети для ударів вглиб території Росії.

Також угорський міністр заявив, що саме з цієї причини Росія заявила про зміну своєї ядерної доктрини.

До слова, Путін анонсував зміни до ядерної доктрини ще наприкінці вересня)

Storm Shadow для України: де був перший удар по РФ

Сили оборони України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімного західного посадовця,

Агентство не уточнює, коли й де саме Україна уразила цілі за допомогою Storm Shadow, але раніше 20 листопада російські джерела писали про застосування цих ракет у Курській області.

Про удар британськими ракетами повідомляє і портал The Guardian, який посилається на аналіз фото фрагментів ракет з Курщини.

В офісі прем’єр-міністра Великої Британії заявили, що не коментують повідомлення про можливе застосування Storm Shadow проти цілей на російській території.

Медіа раніше повідомили, що Британія непублічно схвалила дозвіл на удари України переданими крилатими ракетами по російських цілях у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ.

Раніше удари своїми далекобійними ракетами ATACMS по Росії дозволили і США, хоча публічно вони про це не оголошують.

Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow ще минулого року. Ці ракети, з дальністю ураження до 300 км, були адаптовані до використання на модернізованих українських літаках Су-24М. При цьому раніше українським військовим забороняли застосовувати їх для ударів по території Росії. Останній відомий випадок використання цих ракет Генштаб ЗСУ зафіксував 5 жовтня, коли були вражені три командні пункти противника.