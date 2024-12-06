За результатами спільного розслідування угорського центру журналістських розслідувань Direkt36 і бельгійського видання De Tijd, виявилось, що розвідка Угорщини шпигувала за європейськими посадовцями, які приїзджали до країни з офіційними візитами.

Що відомо про шпигування угорських спецслужб за європейськими посадовцями

Зазначається, що співробітники Інформаційного управління Угорщини проводили обшуки в готельних номерах, в яких зупинялись посадовці з ЄС, а також прослуховували їхні телефонні розмови.

Стежили серед іншого за слідчими Європейського бюро у боротьбі з шахрайством, яке проводило розслідування справи угорської компанії, власником якої був зять прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Віктор Орбан

У матеріалах розслідування підкреслюється, що 2015 по 2017 рік, коли посадовці ЄС працювали на OLAF і приїжджали до Угорщини, вони ставали об’єктами стеження під час пересування на автомобілях, а їхні телефонні розмови прослуховувались.

Звичайною практикою угорської розвідки є обшук готельних номерів делегацій ЄС, які приїжджають з візитом, і завантаження даних з їхніх ноутбуків.

Що відомо про звинувачення влади Угорщини у прослуховуванні європейських посадовців, журналістів та активістів

Угорську владу вже давно звинувачують у зламі телефонів журналістів, активістів та опозиційних політиків.

2021 року один з угорських законодавців визнав, що уряд придбав ізраїльське шпигунське програмне забезпечення.

У цьому ж році кібератаку було здійснено на одного з депутатів Європарламенту, який критично висловлювався у бік керівництва Угорщини на чолі з Віктором Орбаном.

Занепокоєння щодо позиції угорської влади стосовно Північноатлантичного альянсу призвели до того, що в НАТО обмежили обмін інформацією, зокрема й розвідувальною, з Угорщиною.