"Весь ад развернется". В США отреагировали на новые удары Израиля по Газе

Официальный Тель-Авив уже сообщил команде американского лидера Дональда Трампа о возобновлении своих "масштабных ударов" по Газе. О реакции президента США на это решение рассказала спикерка Белого дома Кэролайн Ливитт.

Первая реакция США на новые удары по Газе

Кэролайн Ливитт официально подтвердила, что Дональд Трамп и все члены его команды "были проинформированы израильтянами по поводу их сегодняшних ударов в Газе".

И, как ясно дал понять президент Трамп, ХАМАС, хуситы, все желающие терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, заплатят за это. Весь ад развернется, — заявила представитель Белого дома. Поделиться

Она также подчеркнула, что "все террористы на Ближнем Востоке" и Иран должны "серьезно отнестись к президенту Трампу, когда он говорит, что не боится встать на защиту законопослушных людей".

Как уже упоминалось ранее, лидер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ о возобновлении военной операции в Газе.

Они приняли такое неожиданное решение именно из-за отказа группировки ХАМАС освободить заложников.