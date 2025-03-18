"Весь ад развернется". В США отреагировали на новые удары Израиля по Газе
Категория
Мир
Дата публикации

"Весь ад развернется". В США отреагировали на новые удары Израиля по Газе

Первая реакция США на новые удары по Газе
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Источник:  CNN

Официальный Тель-Авив уже сообщил команде американского лидера Дональда Трампа о возобновлении своих "масштабных ударов" по Газе. О реакции президента США на это решение рассказала спикерка Белого дома Кэролайн Ливитт.

Главные тезисы

  • Президент Трамп многократно угрожал террористам на Ближнем Востоке и утверждал, что готов стать на защиту законопослушных людей.
  • Лидер Израиля и министр обороны решили возобновить военную операцию из-за отказа ХАМАС освободить заложников.

Первая реакция США на новые удары по Газе

Кэролайн Ливитт официально подтвердила, что Дональд Трамп и все члены его команды "были проинформированы израильтянами по поводу их сегодняшних ударов в Газе".

И, как ясно дал понять президент Трамп, ХАМАС, хуситы, все желающие терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, заплатят за это. Весь ад развернется, — заявила представитель Белого дома.

Она также подчеркнула, что "все террористы на Ближнем Востоке" и Иран должны "серьезно отнестись к президенту Трампу, когда он говорит, что не боится встать на защиту законопослушных людей".

Как уже упоминалось ранее, лидер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ о возобновлении военной операции в Газе.

Они приняли такое неожиданное решение именно из-за отказа группировки ХАМАС освободить заложников.

Что важно понимать, ранее команда Дональда Трампа проводила непосредственные переговоры с ХАМАС в Катаре, потому что хотела добиться освобождения американских заложников и обсудить возможные пути завершения войны.

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