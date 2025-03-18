"Весь ад развернется". В США отреагировали на новые удары Израиля по Газе

Официальный Тель-Авив уже сообщил команде американского лидера Дональда Трампа о возобновлении своих "масштабных ударов" по Газе. О реакции президента США на это решение рассказала спикерка Белого дома Кэролайн Ливитт.
Главные тезисы
- Президент Трамп многократно угрожал террористам на Ближнем Востоке и утверждал, что готов стать на защиту законопослушных людей.
- Лидер Израиля и министр обороны решили возобновить военную операцию из-за отказа ХАМАС освободить заложников.
Первая реакция США на новые удары по Газе
Кэролайн Ливитт официально подтвердила, что Дональд Трамп и все члены его команды "были проинформированы израильтянами по поводу их сегодняшних ударов в Газе".
Она также подчеркнула, что "все террористы на Ближнем Востоке" и Иран должны "серьезно отнестись к президенту Трампу, когда он говорит, что не боится встать на защиту законопослушных людей".
Как уже упоминалось ранее, лидер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ о возобновлении военной операции в Газе.
Они приняли такое неожиданное решение именно из-за отказа группировки ХАМАС освободить заложников.
Что важно понимать, ранее команда Дональда Трампа проводила непосредственные переговоры с ХАМАС в Катаре, потому что хотела добиться освобождения американских заложников и обсудить возможные пути завершения войны.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-