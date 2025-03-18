"Усе пекло розверзнеться". У США відреагували на нові удари Ізраїля по Газі

Офіційний Тель-Авів уже повідомив команду американського лідера Дональда Трампа про відновлення своїх "масштабних ударів" по Газі. Про реакцію президента США на це рішення розповіла речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Перша реакція США на нові удари по Газі

Керолайн Лівітт офіційно підтвердила, що Дональд Трамп та усі члени його команди "були поінформовані ізраїльтянами з приводу їхніх сьогоднішніх ударів у Газі".

І, як ясно дав зрозуміти президент Трамп, ХАМАС, хусити, усі ті, хто прагне тероризувати не тільки Ізраїль, а й Сполучені Штати Америки, заплатять за це. Усе пекло розверзнеться, — заявила речниця Білого дому. Поширити

Вона також наголосила, що "усі терористи на Близькому Сході" та Іран повинні "серйозно поставитися до президента Трампа, коли він каже, що не боїться стати на захист законослухняних людей".

Як уже згадувалося раніше, лідер Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністр оборони Ісраель Кац віддали наказ про відновлення військової операції в Газі.

Вони ухвалили таке неочікуване рішення саме через відмову угруповання ХАМАС звільнити заручників.