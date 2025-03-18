"Усе пекло розверзнеться". У США відреагували на нові удари Ізраїля по Газі
Категорія
Світ
Дата публікації

"Усе пекло розверзнеться". У США відреагували на нові удари Ізраїля по Газі

Білий дім
Джерело:  CNN

Офіційний Тель-Авів уже повідомив команду американського лідера Дональда Трампа про відновлення своїх "масштабних ударів" по Газі. Про реакцію президента США на це рішення розповіла речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Головні тези:

  • Президент Трамп багато разів погрожував терористам на Близькому Сході та стверджував, що готовий стати на захист законослухняних людей.
  • Лідер Ізраїлю та міністр оборони вирішили відновити військову операцію через відмову ХАМАС звільнити заручників.

Перша реакція США на нові удари по Газі

Керолайн Лівітт офіційно підтвердила, що Дональд Трамп та усі члени його команди "були поінформовані ізраїльтянами з приводу їхніх сьогоднішніх ударів у Газі".

І, як ясно дав зрозуміти президент Трамп, ХАМАС, хусити, усі ті, хто прагне тероризувати не тільки Ізраїль, а й Сполучені Штати Америки, заплатять за це. Усе пекло розверзнеться, — заявила речниця Білого дому.

Вона також наголосила, що "усі терористи на Близькому Сході" та Іран повинні "серйозно поставитися до президента Трампа, коли він каже, що не боїться стати на захист законослухняних людей".

Як уже згадувалося раніше, лідер Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністр оборони Ісраель Кац віддали наказ про відновлення військової операції в Газі.

Вони ухвалили таке неочікуване рішення саме через відмову угруповання ХАМАС звільнити заручників.

Що важливо розуміти, раніше команда Дональда Трампа проводила безпосередні перемовини з ХАМАС у Катарі, адже хотіла добитися звільнення американських заручників і обговорити можливі шляхи завершення війни.

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