Виктор Леоненко высмеял заявление Зинченко о защите Украины
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Виктор Леоненко высмеял заявление Зинченко о защите Украины

Зинченко
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Источник:  online.ua

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко не скрывает, что его разозлили слова игрока лондонского "Арсенала" Александра Зинченко о намерении защищать родину на фронте.

Леоненко объяснил, почему его разозлило заявление Зинченко

Недавно Александр Зинченко признался журналистам, что готов пойти на фронт и защищать Украину.

Что бы я делал, если бы меня призвали? Я бы пошел воевать. У меня есть друзья, которые воюют. Трудно понять, что совсем недавно мы ходили в одну школу, играли на детской площадке или на футбольном поле, а теперь им приходится защищать нашу страну. И, честно говоря, это так тяжело принять, но это то, что есть. Мы не можем сдаться, — заявил Зинченко.

На его слова мгновенно отреагировал футбольный эксперт Виктор Леоненко, легенда киевского "Динамо".

У бывшего форварда поинтересовались перспективами сборной Украины на Евро-2024, но он обратил внимание на игрока "канониров".

Играть можно со всеми, хоть мы очень часто и выигрываем случайно. От нашей сборной я жду качества. Если будет качество, то будут и победы. А у нас видите как. Один парень на войну собирается, а его все с поезда снимают. Я уже устал встречать его на железнодорожном вокзале. Блондинчик такой, Зинченко зовут, — иронично сказал Виктор Леоненко.

Что важно знать об Александре Зинченко

Как известно, известный украинский футболист Александр Зинченко является послом UNITED24 и активно помогает не только Вооруженным силам Украины, но и пострадавшим от войны согражданам.

Он использует все имеющиеся возможности, чтобы напомнить миру об агрессии России.

Однако многим почему не нравится такая активность звезды украинского футбола.

Следует также напомнить, что чемпионат Европы в Германии стартует 14 июня.

Свой первый поединок в рамках турнира сборная Украины сыграет 17 июня против Румынии. Поединок состоится в Мюнхене.

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