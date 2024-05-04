Виктор Леоненко высмеял заявление Зинченко о защите Украины

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко не скрывает, что его разозлили слова игрока лондонского "Арсенала" Александра Зинченко о намерении защищать родину на фронте.
Леоненко объяснил, почему его разозлило заявление Зинченко
Недавно Александр Зинченко признался журналистам, что готов пойти на фронт и защищать Украину.
На его слова мгновенно отреагировал футбольный эксперт Виктор Леоненко, легенда киевского "Динамо".
У бывшего форварда поинтересовались перспективами сборной Украины на Евро-2024, но он обратил внимание на игрока "канониров".
Что важно знать об Александре Зинченко
Как известно, известный украинский футболист Александр Зинченко является послом UNITED24 и активно помогает не только Вооруженным силам Украины, но и пострадавшим от войны согражданам.
Он использует все имеющиеся возможности, чтобы напомнить миру об агрессии России.
Однако многим почему не нравится такая активность звезды украинского футбола.
Следует также напомнить, что чемпионат Европы в Германии стартует 14 июня.
Свой первый поединок в рамках турнира сборная Украины сыграет 17 июня против Румынии. Поединок состоится в Мюнхене.
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