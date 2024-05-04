Виктор Леоненко высмеял заявление Зинченко о защите Украины

Что бы я делал, если бы меня призвали? Я бы пошел воевать. У меня есть друзья, которые воюют. Трудно понять, что совсем недавно мы ходили в одну школу, играли на детской площадке или на футбольном поле, а теперь им приходится защищать нашу страну. И, честно говоря, это так тяжело принять, но это то, что есть. Мы не можем сдаться, — заявил Зинченко.