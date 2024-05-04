Віктор Леоненко висміяв заяву Зінченка про захист України
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Віктор Леоненко висміяв заяву Зінченка про захист України

Олекандр Зінченко
Джерело:  online.ua

Ексфорвард київського “Динамо” та збірної України Віктор Леоненко не приховує, що його роздратували слова гравця лондонського “Арсеналу” Олександра Зінченка про намір захищати батьківщину на фронті.

Леоненко пояснив, чому його розлютила заява Зінченка

Нещодавно Олександр Зінченко зізнався журналістам, що готовий піти на фронт та захищати Україну.

Що б я робив, якби мене призвали? Я б пішов воювати. В мене є друзі, які воюють. Важко усвідомити, що зовсім недавно ми ходили в одну школу, гралися на дитячому майданчику або на футбольному полі, а тепер їм доводиться захищати нашу країну. І, чесно кажучи, це так важко прийняти, але це те, що є. Ми не можемо здатися, — заявив Зінченко.

На його слова миттєво відреагував футбольний експерт Віктор Леоненко, який є легендою київського “Динамо”.

У колишнього форварда поцікавилися перспективами збірної України на Євро-2024, але він перевів увагу на гравця "канонірів".

Грати можна з усіма, хоч ми дуже часто і виграємо випадково. Від нашої збірної я чекаю якості. Якщо буде якість, будуть і перемоги. А в нас бачите як. Один хлопець на війну збирається, а його все з поїзда знімають. Я вже втомився його зустрічати на залізничному вокзалі. Блондинчик такий, Зінченко звуть, — іронічно зазначив Віктор Леоненко.

Що важливо знати про Олександра Зінченка

Як відомо, відомий український футболіст Олександр Зінченко є амбасадором UNITED24 та активно допомагає не лише Збройним силам України, а також постраждалим від війни співгромадянам.

Він використовує усі наявні можливості, щоб нагадати світу про агресію Росії.

Однак багатьом чомусь не подобається така активність зірки українського футболу.

Варто також нагадати, що чемпіонат Європи в Німеччині стартує 14 червня.

Свій перший поєдинок в рамках турніру збірна України зіграє 17 червня проти Румунії. Поєдинок відбудеться в Мюнхені.

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