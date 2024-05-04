Віктор Леоненко висміяв заяву Зінченка про захист України

Що б я робив, якби мене призвали? Я б пішов воювати. В мене є друзі, які воюють. Важко усвідомити, що зовсім недавно ми ходили в одну школу, гралися на дитячому майданчику або на футбольному полі, а тепер їм доводиться захищати нашу країну. І, чесно кажучи, це так важко прийняти, але це те, що є. Ми не можемо здатися, — заявив Зінченко.