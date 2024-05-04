Віктор Леоненко висміяв заяву Зінченка про захист України

Ексфорвард київського “Динамо” та збірної України Віктор Леоненко не приховує, що його роздратували слова гравця лондонського “Арсеналу” Олександра Зінченка про намір захищати батьківщину на фронті.
Леоненко пояснив, чому його розлютила заява Зінченка
Нещодавно Олександр Зінченко зізнався журналістам, що готовий піти на фронт та захищати Україну.
На його слова миттєво відреагував футбольний експерт Віктор Леоненко, який є легендою київського “Динамо”.
У колишнього форварда поцікавилися перспективами збірної України на Євро-2024, але він перевів увагу на гравця "канонірів".
Що важливо знати про Олександра Зінченка
Як відомо, відомий український футболіст Олександр Зінченко є амбасадором UNITED24 та активно допомагає не лише Збройним силам України, а також постраждалим від війни співгромадянам.
Він використовує усі наявні можливості, щоб нагадати світу про агресію Росії.
Однак багатьом чомусь не подобається така активність зірки українського футболу.
Варто також нагадати, що чемпіонат Європи в Німеччині стартує 14 червня.
Свій перший поєдинок в рамках турніру збірна України зіграє 17 червня проти Румунії. Поєдинок відбудеться в Мюнхені.
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