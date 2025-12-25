Витакер спрогнозировал сроки подписания мирного соглашения между Украиной и Россией

Урегулировать войну в Украине и достичь там устойчивого мира вполне возможно в течение 90 дней. Администрация президента США Дональда Трампа планирует давить на обе стороны – на Россию и Украину.

Витакер назвал время подписания мирного соглашения между Украиной и РФ

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Витакер.

Витакер сообщил, что на нынешнем этапе переговоров при содействии Белого дома заключить мирное соглашение можно будет "в ближайшие 90 дней".

При этом посол признал, что хотя Украина страдает от атак россиян по энергетике, россияне терпят не меньший ущерб от украинских ударов — мол, именно поэтому война должна закончиться.

Президент Трамп, я думаю, исходит именно из того, что убийства должны прекратиться. Это глупо. Это длится уже четыре года. Никто не получает никаких стратегических преимуществ. И смерть и разрушение просто должны закончиться. Поделиться

Витакер добавил, что в Вашингтоне настроены давить на обе стороны — Украину и Россию — ради того, чтобы достичь своей цели и установить мир, над которым продолжает работать Вашингтон.

“If it’s gonna get done, it’s gonna get done in the next 90 days.” U.S. Ambassador @MattWhitaker46 weighs in on Ukraine peace deal. pic.twitter.com/j70kJBE0jA — America Reports (@AmericaRpts) December 24, 2025

Тем временем стало известно, что Россия потребует изменений до последней версии мирного плана США для завершения войны в Украине. В частности, Кремль хочет больше ограничений в отношении ВСУ, а также решения вопросов санкций и своих замороженных активов.