Вітакер спрогнозував терміни підписання мирної угоди між Україною та Росією

Врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.

Вітакер назвав час підписання мирної угоди між Україною та РФ

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер.

Вітакер повідомив, що на нинішньому етапі переговорів за сприяння Білого дому укласти мирну угоду можна буде "протягом найближчих 90 днів".

При цьому посол визнав, що хоча Україна страждає від атак росіян по енергетиці, росіяни зазнають не меншої шкоди від українських ударів - мовляв, саме тому війна повинна закінчитися.

Президент Трамп, я думаю, виходить саме з того, що вбивства мають припинитися. Це безглуздо. Це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. І смерть та руйнування просто мають закінчитися. Поширити

Вітакер додав, що у Вашингтоні налаштовані тиснути на обидві сторони - Україну та Росію - заради того, щоб досягти своєї мети та встановити мир, над яким продовжує працювати Вашингтон.

“If it’s gonna get done, it’s gonna get done in the next 90 days.” U.S. Ambassador @MattWhitaker46 weighs in on Ukraine peace deal. pic.twitter.com/j70kJBE0jA — America Reports (@AmericaRpts) December 24, 2025

Тим часом стало відомо, що Росія вимагатиме змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, Кремль хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також розв'язання питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.