Вітакер спрогнозував терміни підписання мирної угоди між Україною та Росією

Джерело:  Fox News

Врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.

Головні тези:

  • Посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що Україна та РФ підпишуть мирну угоду протягом трьох місяців.
  • у Вашингтоні налаштовані тиснути на обидві сторони заради того, щоб досягти своєї мети та встановити мир.

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер.

Вітакер повідомив, що на нинішньому етапі переговорів за сприяння Білого дому укласти мирну угоду можна буде "протягом найближчих 90 днів".

При цьому посол визнав, що хоча Україна страждає від атак росіян по енергетиці, росіяни зазнають не меншої шкоди від українських ударів - мовляв, саме тому війна повинна закінчитися.

Президент Трамп, я думаю, виходить саме з того, що вбивства мають припинитися. Це безглуздо. Це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. І смерть та руйнування просто мають закінчитися.

Вітакер додав, що у Вашингтоні налаштовані тиснути на обидві сторони - Україну та Росію - заради того, щоб досягти своєї мети та встановити мир, над яким продовжує працювати Вашингтон.

Тим часом стало відомо, що Росія вимагатиме змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, Кремль хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також розв'язання питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.

