Визит Байдена в Германию. Стали известны новые детали поездки

Президент США Джо Байден во время поездки в Германию встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Байден встретится с тремя европейскими лидерами во время визита в Германию

Как отмечает издание, ожидается, что Байден возобновит встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине.

Недавно представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Байден должен приехать в Германию в конце недели.

Какова цель визита Байдена в Германию

Ранее СМИ сообщали, что подготовка к визиту уже идет на уровне федерального правительства и служб безопасности Германии.

В планах Байдена — встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем 18 октября.

По информации издания, этот визит имеет символическое значение как прощальный до выборов в США, запланированных на начало ноября. Сначала поездка должна была быть государственным визитом с пиром и торжественными мероприятиями, но программу значительно сократили.

Несмотря на это, Байден получит от Штайнмайера почетную награду — Большой крест Федерального ордена заслуг за вклад в развитие немецко-американской дружбы.

Более того, указано, что правительство ФРГ рассчитывает на то, что глава Белого дома прибудет уже с готовыми важными решениями.

Как уже упоминалось ранее, его визит в Германию должен был состояться 10-11 октября.