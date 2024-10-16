Визит Байдена в Германию. Стали известны новые детали поездки
Категория
Мир
Дата публикации

Визит Байдена в Германию. Стали известны новые детали поездки

Визит Байдена в Германию. Стали известны новые детали поездки
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Источник:  CNN

Президент США Джо Байден во время поездки в Германию встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Главные тезисы

  • Джо Байден планирует встречи с канцлером Германии, президентом Франции и премьер-министром Великобритании в рамках своего визита в Германию.
  • Цель визита Байдена включает в себя обсуждение важных вопросов с европейскими партнерами и укрепление дипломатических отношений.
  • Символическое значение визита заключается в поддержке немецко-американской дружбы и подготовке к выборам в США, намеченным на начало ноября.
  • Байден награжден от Штайнмайера почетной наградой за вклад в развитие немецко-американских отношений.
  • Представители правительства Германии ожидают от визита Байдена конструктивные решения по важным вопросам.

Байден встретится с тремя европейскими лидерами во время визита в Германию

Как отмечает издание, ожидается, что Байден возобновит встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине.

Недавно представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Байден должен приехать в Германию в конце недели.

Какова цель визита Байдена в Германию

Ранее СМИ сообщали, что подготовка к визиту уже идет на уровне федерального правительства и служб безопасности Германии.

В планах Байдена — встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем 18 октября.

По информации издания, этот визит имеет символическое значение как прощальный до выборов в США, запланированных на начало ноября. Сначала поездка должна была быть государственным визитом с пиром и торжественными мероприятиями, но программу значительно сократили.

Несмотря на это, Байден получит от Штайнмайера почетную награду — Большой крест Федерального ордена заслуг за вклад в развитие немецко-американской дружбы.

Более того, указано, что правительство ФРГ рассчитывает на то, что глава Белого дома прибудет уже с готовыми важными решениями.

Как уже упоминалось ранее, его визит в Германию должен был состояться 10-11 октября.

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