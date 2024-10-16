Візит Байдена до Німеччини. Стали відомі нові деталі поїздки

Президент США Джо Байден під час поїздки до Німеччини зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Байден зустрінеться з трьома європейськими лідерами під час візиту до Німеччини

Як зазначає видання, очікується, що Байден відновить зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Берліні.

Нещодавно речник німецького уряду Вольфганг Бюхнер підтвердив, що Байден має приїхати до Німеччини наприкінці тижня.

Яка мета візиту Байдена до Німеччини

Раніше ЗМІ повідомляли, що підготовка до візиту вже ведеться на рівні федерального уряду та служб безпеки Німеччини.

У планах Байдена — зустрічі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем 18 жовтня.

За інформацією видання, цей візит має символічне значення як прощальний перед виборами у США, запланованими на початок листопада. Спочатку поїздка мала бути державним візитом із бенкетом та урочистими заходами, але програму значно скоротили.

Попри це, Байден отримає від Штайнмаєра почесну нагороду — Великий хрест Федерального ордена заслуг за внесок у розвиток німецько-американської дружби.

Ба більше, вказано, що уряд ФРН розраховує на те, що очільник Білого дому прибуде уже з готовими важливими рішеннями.

Як уже згадувалося раніше, його візит до Німеччини повинен був відбутися 10-11 жовтня.