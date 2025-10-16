Визит Зеленского в США — какие важные встречи запланированы
Визит Зеленского в США — какие важные встречи запланированы

Зеленский
Источник:  Суспільне

16 октября у президента Украины Владимира Зеленского запланированы встречи с оборонными и энергетическими компаниями в США и визит в Конгресс.

Главные тезисы

  • В рамках визита Зеленского в США запланированы встречи с оборонными и энергетическими компаниями.
  • Президент Украины посетит Конгресс и встретится с украинскими журналистами.
  • Планируется возможная встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения российских атак на энергетику Украины и закупки оружия.

Зеленский посетит США: с кем встречается

В четверг запланированы встречи с оборонными и энергетическими компаниями. До встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский будет встречаться в Конгрессе. Также ожидается встреча с украинскими журналистами.

В то же время, пока не подтверждено, состоится ли совместный медиабрифинг Зеленского с Трампом.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ночью 16 октября (по киевскому времени) сообщил о своей встрече с государственным секретарем США Марко Рубио и назвал ее ключевой. Еще на встрече присутствовали премьер-министр Украины Юлия Свириденко, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

13 октября посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила Общественному, что Зеленский 17 октября посетит США и встретится с Трампом. Также об этом рассказали и источники Общественного в Белом доме. Затем Зеленский подтвердил эту информацию.

Встреча является продолжением разговоров, проведенных президентами 11 и 12 октября. Зеленский и Трамп обсудили российские атаки на энергетику Украины, вооружение для Украины и закупку оружия в рамках соглашения Mega Deal.

10 октября президент Зеленский сообщил, что Украина готовит соглашение о закупке вооружения у США. Среди приоритетов — системы противовоздушной обороны, артиллерийская система HIMARS вместе с модифицированием для тактических ракет ATACMS.

15 октября Зеленский заявил о готовящемся разговоре с американским лидером: Украина уже выполнила свою "домашнюю работу", подготовив военную и экономическую части повестки дня, и эта встреча может существенно повлиять на сроки завершения войны.

