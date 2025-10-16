Визит Зеленского в США — какие важные встречи запланированы

16 октября у президента Украины Владимира Зеленского запланированы встречи с оборонными и энергетическими компаниями в США и визит в Конгресс.
Зеленский посетит США: с кем встречается
В четверг запланированы встречи с оборонными и энергетическими компаниями. До встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский будет встречаться в Конгрессе. Также ожидается встреча с украинскими журналистами.
В то же время, пока не подтверждено, состоится ли совместный медиабрифинг Зеленского с Трампом.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ночью 16 октября (по киевскому времени) сообщил о своей встрече с государственным секретарем США Марко Рубио и назвал ее ключевой. Еще на встрече присутствовали премьер-министр Украины Юлия Свириденко, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.
13 октября посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила Общественному, что Зеленский 17 октября посетит США и встретится с Трампом. Также об этом рассказали и источники Общественного в Белом доме. Затем Зеленский подтвердил эту информацию.
Встреча является продолжением разговоров, проведенных президентами 11 и 12 октября. Зеленский и Трамп обсудили российские атаки на энергетику Украины, вооружение для Украины и закупку оружия в рамках соглашения Mega Deal.
15 октября Зеленский заявил о готовящемся разговоре с американским лидером: Украина уже выполнила свою "домашнюю работу", подготовив военную и экономическую части повестки дня, и эта встреча может существенно повлиять на сроки завершения войны.
