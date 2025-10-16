Візит Зеленського до США — які важливі зустрічі заплановано

На 16 жовтня у президента України Володимира Зеленського заплановані зустрічі з оборонними та енергетичними компаніями в США та візит у Конгрес.
Головні тези:
- Зеленський має заплановані зустрічі з оборонними та енергетичними компаніями в США.
- Президент України відвідає Конгрес та зустрінеться з українськими журналістами.
- Планується можлива зустріч президента України з президентом США.
Зеленський відвідає США: з ким зустрічається
На четвер заплановані зустрічі з оборонними та енергетичними компаніями. До зустрічі із президентом США Дональдом Трампом Зеленський матиме зустрічі у Конгресі. Також очікується зустріч з українськими журналістами.
Водночас поки що не підтверджено, чи відбудеться спільний медіабрифінг Зеленського із Трампом.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уночі 16 жовтня (за київським часом) повідомив про свою зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо і назвав її ключовою. Ще на зустрічі були присутні прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.
13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного у Білому домі. Згодом Зеленський підтвердив цю інформацію.
Зустріч є продовженням розмов, які провели президенти 11 та 12 жовтня. Зеленський та Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.
15 жовтня Зеленський заявив про підготовку до розмови з американським лідером: Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-