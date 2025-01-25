Владимир Зеленский отмечает День рождения. Интересные факты о лидере Украины

25 января свое 47-летие празднует президент Украины Владимир Зеленский, который почти 6 лет возглавляет страну, три из которых — в состоянии войны. Редакция Online.UA решила собрать малоизвестные факты биографии политика и бывшего шоумена.

Максимально разносторонний и талантливый ребенок

Ни для кого не секрет, что Владимир Зеленский успел реализовать себя в разных сферах.

Однако, как выяснилось, все началось еще в детстве. Будущий президент активно занимался музыкой, тяжелой атлетикой, танцами и даже собирал марки.

Что также интересно, Владимир Зеленский первый класс окончил в Монголии — 4 года детства он провел в городе Эрденет.

Позже вместе с семьей вернулся в родной Кривой Рог. Владимир учился хорошо, но все же иногда хулиганил и прогуливал уроки.

Владимир Зеленский в детстве (Фото: из открытых источников)

Кем мечтал стать Владимир Зеленский

Что интересно, будущий глава государства никогда не мечтал о карьере в шоу-бизнесе или президентстве.

В юности он хотел стать дипломатом.

Несмотря на это, Владимир Зеленский поехал получать юридическое образование в Киевском национальном экономическом университете.

Женитьба на однокласснице

22 года назад Владимир Зеленский женился на Елене Кияшко, которая сейчас является первой леди Украины.

Они были знакомы со школьных лет, ведь учились в параллельных классах.

Свадьба Владимира и Елены Зеленских (Фото: открытые источники)

Елена никогда не скрывала, что была поражена невероятным чувством юмором своего избранника.

После женитьбы у влюбленных родилась дочь Александра (2004) и сын Кирилл (2013).

Семья Зеленских (Фото: открытые источники)

Зеленский спрогнозировал свое будущее

В 2015 году, после выхода сериала "Слуга народа" (а позже — фильма), начали распространяться слухи о том, что именно Владимир может стать новым кандидатом на пост главы государства.

Последней для Зеленского была роль Василия Голобородько — учителя истории, которого выбирают президентом Украины.

Самый молодой лидер Украины

Да, именно Владимир Зеленский стал самым молодым президентом в истории Украины.

Он начал политическую карьеру в 2019 году и сразу решил баллотироваться на президентских выборах.

На Банковую глава государства пришел, когда ему было всего 42 года, победив своего соперника — предыдущего президента Петра Порошенко.

Владимир Зеленский на инаугурации, Киев, 20 мая 2019 года (Фото: wikipedia.org)

21 апреля во втором туре Зеленский победил своего оппонента с результатом в 73,22% поддержки против 24,45% у тогдашнего главы государства.

Результаты голосования во втором туре президентских выборов по округам. Зеленым обозначены округа, где победил Владимир Зеленский, бордовым — Петр Порошенко, серым — оккупированные территории. (Фото: wikipedia.org)

Не испугался ни Путина, ни России

За почти три года полномасштабной войны России против Украины российские спецслужбы уже 12 раз пытались убить Владимира Зеленского.

Однако президент не испугался и продолжает руководить государством в режиме военного положения и постоянных вызовов.