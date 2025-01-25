Владимир Зеленский отмечает День рождения. Интересные факты о лидере Украины

25 января свое 47-летие празднует президент Украины Владимир Зеленский, который почти 6 лет возглавляет страну, три из которых — в состоянии войны. Редакция Online.UA решила собрать малоизвестные факты биографии политика и бывшего шоумена.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский с детства интересовался многими вещами.
- Будущий президент Украины мечтал реализоваться в дипломатии, однако стал самым молодым лидером страны.
- Зеленский пережил 12 покушений со стороны Кремля, однако не испугался и продолжает руководить государством в условиях военного положения.
Максимально разносторонний и талантливый ребенок
Ни для кого не секрет, что Владимир Зеленский успел реализовать себя в разных сферах.
Однако, как выяснилось, все началось еще в детстве. Будущий президент активно занимался музыкой, тяжелой атлетикой, танцами и даже собирал марки.
Что также интересно, Владимир Зеленский первый класс окончил в Монголии — 4 года детства он провел в городе Эрденет.
Позже вместе с семьей вернулся в родной Кривой Рог. Владимир учился хорошо, но все же иногда хулиганил и прогуливал уроки.
Кем мечтал стать Владимир Зеленский
Что интересно, будущий глава государства никогда не мечтал о карьере в шоу-бизнесе или президентстве.
В юности он хотел стать дипломатом.
Несмотря на это, Владимир Зеленский поехал получать юридическое образование в Киевском национальном экономическом университете.
Женитьба на однокласснице
22 года назад Владимир Зеленский женился на Елене Кияшко, которая сейчас является первой леди Украины.
Они были знакомы со школьных лет, ведь учились в параллельных классах.
Елена никогда не скрывала, что была поражена невероятным чувством юмором своего избранника.
После женитьбы у влюбленных родилась дочь Александра (2004) и сын Кирилл (2013).
Зеленский спрогнозировал свое будущее
В 2015 году, после выхода сериала "Слуга народа" (а позже — фильма), начали распространяться слухи о том, что именно Владимир может стать новым кандидатом на пост главы государства.
Последней для Зеленского была роль Василия Голобородько — учителя истории, которого выбирают президентом Украины.
Самый молодой лидер Украины
Да, именно Владимир Зеленский стал самым молодым президентом в истории Украины.
Он начал политическую карьеру в 2019 году и сразу решил баллотироваться на президентских выборах.
На Банковую глава государства пришел, когда ему было всего 42 года, победив своего соперника — предыдущего президента Петра Порошенко.
21 апреля во втором туре Зеленский победил своего оппонента с результатом в 73,22% поддержки против 24,45% у тогдашнего главы государства.
Не испугался ни Путина, ни России
За почти три года полномасштабной войны России против Украины российские спецслужбы уже 12 раз пытались убить Владимира Зеленского.
Однако президент не испугался и продолжает руководить государством в режиме военного положения и постоянных вызовов.
Что интересно, 24 февраля 2024 западные лидеры предлагали Зеленскому эвакуироваться из Киева, ведь риск захвата украинской столицы Россией был крайне высок, однако лидер страны решил остаться со своим народом и дать отпор врагу.
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