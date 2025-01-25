Володимир Зеленський святкує День народження. Найцікавіші факти про лідера України

25 січня своє 47-річчя святкує президент України Володимир Зеленський, який майже 6 років очолює країну, три з яких — у стані війни. Редакція Online.UA вирішила зібрати маловідомі факти біографії політика й колишнього шоумена.
Головні тези:
- Володимир Зеленський мав незвичайні захоплення з дитинства.
- Майбутній президент України мріяв реалізуватися у дипломатії, однак став наймолодшим лідером країни.
- Зеленський пережив 12 замахів з боку Кремля, однак не злякався й продовжує керувати державою в умовах воєнного стану.
Максимально різностороння й талановита дитина
Ні для кого не секрет, що Володимир Зеленський встиг реалізувати себе в різних сферах.
Однак, як виявилося, все почалося ще в дитинстві. Майбутній президента активно займався музикою, важкою атлетикою, танцями і навіть збирав марки.
Що також цікаво, Володимир Зеленський перший клас закінчив у Монголії — 4 роки дитинства він провів у місті Ерденет.
Згодом разом з родиною повернувся до рідного Кривого Рогу. Володимир вчився добре, однак все ж іноді бешкетував та прогулював уроки.
Ким мріяв стати Володимир Зеленський
Що цікаво, майбутній глава держави ніколи не мріяв про кар'єру у шоубізнесі чи президенство.
У юності він хотів стати дипломатом.
Попри це, Володимир Зеленський поїхав здобувати юридичну освіту у Київському національному економічному університеті.
Одруження з однокласницею
22 роки тому Володимир Зеленський одружився з Оленою Кияшко, яка зараз є першою леді України.
Вони були знайомі ще зі шкільних років, адже навчалися в паралельних класах.
Олена ніколи не приховувала, що була вражена неймовірним почуттям гумором свого обранця.
Після одруження у закоханих народилася донька Олександра (2004) і син Кирило (2013).
Зеленський спрогнозував своє майбутнє
2015 року, після виходу серіалу “Слуга народу” (а пізніше — фільму), почали ширитися чутки про те, що саме Володимир може стати новим кандидатом на посаду глави держави.
Останньою для Зеленського була роль Василя Голобородька — вчителя історії, якого обирають президентом України.
Наймолодший лідер України
Так, саме Володимир Зеленський став наймолодшим президентом в історії України.
Він розпочав політичну кар'єру у 2019 році та одразу вирішив балотувався на президентських виборах.
На Банкову глава держави прийшов, коли йому було лише 42 роки, перемігши свого суперника — попереднього президента Петра Порошенка.
21 квітня в другому турі Зеленський переміг свого опонента з результатом у 73,22 % підтримки проти 24,45 % у тодішнього глави держави.
Не злякався ні Путіна, ні Росії
За майже три роки повномасштабної війни Росії проти України російські спецслужби вже 12 разів намагалися вчинити замах на Володимира Зеленського.
Однак президент не злякався й продовжує керувати державою у режимі воєнного стану та постійних викликів.
Що цікаво, 24 лютого 2024 року західні лідери пропонували Зеленському евакуюватися з Києва, адже ризик захоплення української столиці Росією був вкрай високий, однак лідер країни вирішив залишитися зі своїм народом й дати відсіч ворогу.
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