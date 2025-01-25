Володимир Зеленський святкує День народження. Найцікавіші факти про лідера України

25 січня своє 47-річчя святкує президент України Володимир Зеленський, який майже 6 років очолює країну, три з яких — у стані війни. Редакція Online.UA вирішила зібрати маловідомі факти біографії політика й колишнього шоумена.

Максимально різностороння й талановита дитина

Ні для кого не секрет, що Володимир Зеленський встиг реалізувати себе в різних сферах.

Однак, як виявилося, все почалося ще в дитинстві. Майбутній президента активно займався музикою, важкою атлетикою, танцями і навіть збирав марки.

Що також цікаво, Володимир Зеленський перший клас закінчив у Монголії — 4 роки дитинства він провів у місті Ерденет.

Згодом разом з родиною повернувся до рідного Кривого Рогу. Володимир вчився добре, однак все ж іноді бешкетував та прогулював уроки.

Володимир Зеленський у дитинстві (Фото: з відкритих джерел)

Ким мріяв стати Володимир Зеленський

Що цікаво, майбутній глава держави ніколи не мріяв про кар'єру у шоубізнесі чи президенство.

У юності він хотів стати дипломатом.

Попри це, Володимир Зеленський поїхав здобувати юридичну освіту у Київському національному економічному університеті.

Одруження з однокласницею

22 роки тому Володимир Зеленський одружився з Оленою Кияшко, яка зараз є першою леді України.

Вони були знайомі ще зі шкільних років, адже навчалися в паралельних класах.

Весілля Володимира та Олени Зеленських (Фото: відкриті джерела)

Олена ніколи не приховувала, що була вражена неймовірним почуттям гумором свого обранця.

Після одруження у закоханих народилася донька Олександра (2004) і син Кирило (2013).

Родина Зеленських (Фото: відкриті джерела)

Зеленський спрогнозував своє майбутнє

2015 року, після виходу серіалу “Слуга народу” (а пізніше — фільму), почали ширитися чутки про те, що саме Володимир може стати новим кандидатом на посаду глави держави.

Останньою для Зеленського була роль Василя Голобородька — вчителя історії, якого обирають президентом України.

Наймолодший лідер України

Так, саме Володимир Зеленський став наймолодшим президентом в історії України.

Він розпочав політичну кар'єру у 2019 році та одразу вирішив балотувався на президентських виборах.

На Банкову глава держави прийшов, коли йому було лише 42 роки, перемігши свого суперника — попереднього президента Петра Порошенка.

Володимир Зеленський на інавгурації, Київ, 20 травня 2019 року (Фото: wikipedia.org)

21 квітня в другому турі Зеленський переміг свого опонента з результатом у 73,22 % підтримки проти 24,45 % у тодішнього глави держави.

Результати голосування у другому турі президентських виборів за округами. Зеленим позначено округи, де переміг Володимир Зеленський, бордовим — Петро Порошенко, сірим — окуповані території. (Фото: wikipedia.org)

Не злякався ні Путіна, ні Росії

За майже три роки повномасштабної війни Росії проти України російські спецслужби вже 12 разів намагалися вчинити замах на Володимира Зеленського.

Однак президент не злякався й продовжує керувати державою у режимі воєнного стану та постійних викликів.