Власти Словакии заговорили о выходе из Евросоюза

Словакия может начать процесс выхода из ЕС, однако пока это решение никто не намерен принимать. С заявлением по этому поводу выступил вицеспикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

В Словакии снова выступили с антиевропейским заявлением

Как отметил Тибор Гашпар, у руководящей партии Smer пока нет приоритета и цели выхода из ЕС или НАТО.

Несмотря на это, он обратил внимание, что каждый из этих альянсов "эволюционирует во времени" и иногда не так, как хотелось бы властям Словакии.

По убеждению вице-спикера, "должны оставаться открытыми двери для ситуации, когда мы рассмотрим экстремальное решение".

На данный момент Smer не имеет приоритетом и целью выход из ЕС или НАТО, но оба эти объединения эволюционируют со временем, возможно, изменяя некоторые основные вопросы или принципы функционирования, которые существовали в то время, когда мы присоединились к ним, и поэтому должны оставаться открытыми двери для ситуации, когда мы, возможно, рассмотрим крайнее решение, такое как выход из ЕС, — сказал Гашпар. Поделиться

Власти Словакии снова выбирают пророссийский вектор

12 января официально стало известно, что группа ультраправых депутатов Словакии во главе с вице-спикером и лидером националистической "Словацкой национальной партии" Андреем Данко отправилась в многодневную поездку в Россию.

К слову, Тибор Гашпар тоже был среди них.

В Москве они намеревались подробно обсудить продолжение поставок российского газа после того, как его транзит через Украину стал невозможеным.

Эта поездка затянулась до 15 января. Данко и Гашпар провели встречи с депутатами российской Госдумы и некоторыми представителями правительства России.