Власти Словакии заговорили о выходе из Евросоюза

Словакия может начать процесс выхода из ЕС, однако пока это решение никто не намерен принимать. С заявлением по этому поводу выступил вицеспикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
Главные тезисы
- Возможность выхода Словакии из ЕС находится на уровне дискуссий.
- Кроме того, страна может выйти из НАТО.
- Ультраправые словацкие депутаты отправились в РФ для обсуждения продолжения поставок российского газа.
В Словакии снова выступили с антиевропейским заявлением
Как отметил Тибор Гашпар, у руководящей партии Smer пока нет приоритета и цели выхода из ЕС или НАТО.
Несмотря на это, он обратил внимание, что каждый из этих альянсов "эволюционирует во времени" и иногда не так, как хотелось бы властям Словакии.
По убеждению вице-спикера, "должны оставаться открытыми двери для ситуации, когда мы рассмотрим экстремальное решение".
Власти Словакии снова выбирают пророссийский вектор
12 января официально стало известно, что группа ультраправых депутатов Словакии во главе с вице-спикером и лидером националистической "Словацкой национальной партии" Андреем Данко отправилась в многодневную поездку в Россию.
К слову, Тибор Гашпар тоже был среди них.
В Москве они намеревались подробно обсудить продолжение поставок российского газа после того, как его транзит через Украину стал невозможеным.
Эта поездка затянулась до 15 января. Данко и Гашпар провели встречи с депутатами российской Госдумы и некоторыми представителями правительства России.
Словацкие политики поднимали вопрос о том, смог ли бы "Газпром" продлить поставки газа в Словакии после того, как Украина не стала продлевать с российской компанией соглашение о транзите.
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