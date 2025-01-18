Власти Словакии заговорили о выходе из Евросоюза
Категория
Политика
Дата публикации

Власти Словакии заговорили о выходе из Евросоюза

Словакия
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Источник:  Denik N

Словакия может начать процесс выхода из ЕС, однако пока это решение никто не намерен принимать. С заявлением по этому поводу выступил вицеспикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

Главные тезисы

  • Возможность выхода Словакии из ЕС находится на уровне дискуссий.
  • Кроме того, страна может выйти из НАТО.
  • Ультраправые словацкие депутаты отправились в РФ для обсуждения продолжения поставок российского газа.

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Как отметил Тибор Гашпар, у руководящей партии Smer пока нет приоритета и цели выхода из ЕС или НАТО.

Несмотря на это, он обратил внимание, что каждый из этих альянсов "эволюционирует во времени" и иногда не так, как хотелось бы властям Словакии.

По убеждению вице-спикера, "должны оставаться открытыми двери для ситуации, когда мы рассмотрим экстремальное решение".

На данный момент Smer не имеет приоритетом и целью выход из ЕС или НАТО, но оба эти объединения эволюционируют со временем, возможно, изменяя некоторые основные вопросы или принципы функционирования, которые существовали в то время, когда мы присоединились к ним, и поэтому должны оставаться открытыми двери для ситуации, когда мы, возможно, рассмотрим крайнее решение, такое как выход из ЕС, — сказал Гашпар.

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12 января официально стало известно, что группа ультраправых депутатов Словакии во главе с вице-спикером и лидером националистической "Словацкой национальной партии" Андреем Данко отправилась в многодневную поездку в Россию.

К слову, Тибор Гашпар тоже был среди них.

В Москве они намеревались подробно обсудить продолжение поставок российского газа после того, как его транзит через Украину стал невозможеным.

Эта поездка затянулась до 15 января. Данко и Гашпар провели встречи с депутатами российской Госдумы и некоторыми представителями правительства России.

Словацкие политики поднимали вопрос о том, смог ли бы "Газпром" продлить поставки газа в Словакии после того, как Украина не стала продлевать с российской компанией соглашение о транзите.

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