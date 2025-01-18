Влада Словаччини заговорила про вихід з Євросоюзу

Словаччина може розпочати процес виходу з ЄС, однак поки це рішення ніхто не збирається ухвалювати. З заявою з цього приводу виступив віцеспікер словацького парламенту Тібор Гашпар.
Головні тези:
- Можливість виходу Словаччини з ЄС наразі знаходиться на рівні дискусій.
- Окрім того, країна також може вийти з НАТО.
- Ультраправі словацькі депутати вирушили до РФ для обговорення продовження постачання російського газу.
У Словаччині знову виступили з антиєвропейською заявою
Як зазначив Тібор Гашпар, керівна партія Smer наразі не має пріоритету і мети виходу з ЄС чи НАТО.
Попри це, він звернув увагу на те, що кожний з цих альянсів "еволюціонує у часі" й інколи не так, як хотілося б владі Словаччини.
На переконання віцеспікера, "повинні залишатися відкритими двері для ситуації, коли ми розглянемо екстремальне рішення".
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12 січня офіційно стало відомо, що група ультраправих депутатів Словаччини на чолі з віцеспікером і лідером націоналістичної "Словацької національної партії" Андреєм Данко вирушили у кількаденну поїздку до Росії.
До слова, Тібор Гашпар також був серед них.
У Москві вони мали намір детально обговорити продовження постачання російського газу після того, як його транзит через Україну став неможливим.
Ця поїздка затягнулася аж до 15 січня. Данко і Гашпар провели зустрічі з депутатами російської Держдуми та деякими представниками уряду Росії.
Словацькі політики піднімали питання про те, чи зміг би "Газпром" продовжити постачання газу Словаччині після того, як Україна не стала продовжувати з російською компанією угоду про транзит.
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