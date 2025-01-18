Влада Словаччини заговорила про вихід з Євросоюзу
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Влада Словаччини заговорила про вихід з Євросоюзу

Словаччина
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Джерело:  Denik N

Словаччина може розпочати процес виходу з ЄС, однак поки це рішення ніхто не збирається ухвалювати. З заявою з цього приводу виступив віцеспікер словацького парламенту Тібор Гашпар.

Головні тези:

  • Можливість виходу Словаччини з ЄС наразі знаходиться на рівні дискусій.
  • Окрім того, країна також може вийти з НАТО.
  • Ультраправі словацькі депутати вирушили до РФ для обговорення продовження постачання російського газу.

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Як зазначив Тібор Гашпар, керівна партія Smer наразі не має пріоритету і мети виходу з ЄС чи НАТО.

Попри це, він звернув увагу на те, що кожний з цих альянсів "еволюціонує у часі" й інколи не так, як хотілося б владі Словаччини.

На переконання віцеспікера, "повинні залишатися відкритими двері для ситуації, коли ми розглянемо екстремальне рішення".

На даний момент Smer не має пріоритетом і метою вихід з ЄС або НАТО, але обидва ці об'єднання еволюціонують з часом, можливо, змінюючи деякі основні питання або принципи функціонування, які існували в той час, коли ми приєдналися до них, і тому повинні залишатися відкритими двері для ситуації, коли ми, можливо, розглянемо крайнє рішення, таке як вихід з ЄС, — сказав Гашпар.

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12 січня офіційно стало відомо, що група ультраправих депутатів Словаччини на чолі з віцеспікером і лідером націоналістичної "Словацької національної партії" Андреєм Данко вирушили у кількаденну поїздку до Росії.

До слова, Тібор Гашпар також був серед них.

У Москві вони мали намір детально обговорити продовження постачання російського газу після того, як його транзит через Україну став неможливим.

Ця поїздка затягнулася аж до 15 січня. Данко і Гашпар провели зустрічі з депутатами російської Держдуми та деякими представниками уряду Росії.

Словацькі політики піднімали питання про те, чи зміг би "Газпром" продовжити постачання газу Словаччині після того, як Україна не стала продовжувати з російською компанією угоду про транзит.

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