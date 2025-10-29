ВМС Украины получили новые катера Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии — видео

Об этом сообщает командующий ВМС ВСУ Алексей Неежпапа.

CB90 входят в число лучших в мире катеров и используются во многих странах, в том числе в государствах-членах НАТО. Они скоростные, маневровые и надежные. Предназначены для выполнения различных задач: от десантирования личного состава и обороны побережья до патрулирования и защиты гражданского судоходства.