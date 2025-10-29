ВМС Украины получили новые катера Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии — видео
ВМС Украины получили новые катера Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии — видео

Военно-морские силы Украины получили катера Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии. Такие катера уже находятся на вооружении украинского флота, и теперь их стало еще больше – появился полный дивизион на базе этой техники.

Украина получила новые катера от Норвегии и Швеции

Об этом сообщает командующий ВМС ВСУ Алексей Неежпапа.

CB90 входят в число лучших в мире катеров и используются во многих странах, в том числе в государствах-членах НАТО. Они скоростные, маневровые и надежные. Предназначены для выполнения различных задач: от десантирования личного состава и обороны побережья до патрулирования и защиты гражданского судоходства.

Катера оснащены в соответствии с требованиями современной войны на море, а экипажи прошли полную подготовку для эффективного использования всех возможностей техники.

Лично протестовал Combat Boat 90 в действии. Убежден, что катера станут мощным инструментом в руках наших воинов.

