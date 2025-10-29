ВМС України отримали нові катери Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії — відео

Військово-морські сили України отримали катери Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії. Такі катери вже перебувають на озброєнні українського флоту, і тепер їх стало ще більше — зʼявився повний дивізіон на базі цієї техніки.
Україна отримала нові катери від Норвегії та Швеції
Про це повідомляє командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.
CB90 входять до числа найкращих у світі катерів та використовуються у багатьох країнах, зокрема в державах-членах НАТО. Вони швидкісні, маневрові та надійні. Призначені для виконання різноманітних завдань: від десантування особового складу й оборони узбережжя до патрулювання та захисту цивільного судноплавства.
Катери оснащені відповідно до вимог сучасної війни на морі, а екіпажі пройшли повну підготовку для ефективного використання всіх можливостей техніки.
