ВМС України отримали нові катери Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії — відео
Україна
ВМС України отримали нові катери Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії — відео

ВМС ЗСУ
катер

Військово-морські сили України отримали катери Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії. Такі катери вже перебувають на озброєнні українського флоту, і тепер їх стало ще більше — зʼявився повний дивізіон на базі цієї техніки.

Головні тези:

  • ВМС України отримали нові катери Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії, що зробить український флот ще потужнішим.
  • Катери CB90 є високошвидкісними, маневровими та надійними, призначені для виконання різноманітних завдань від десантування до патрулювання.
  • Техніка відповідає вимогам сучасної війни на морі, а екіпажі пройшли повну підготовку для ефективного використання катерів.

Україна отримала нові катери від Норвегії та Швеції

Про це повідомляє командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

CB90 входять до числа найкращих у світі катерів та використовуються у багатьох країнах, зокрема в державах-членах НАТО. Вони швидкісні, маневрові та надійні. Призначені для виконання різноманітних завдань: від десантування особового складу й оборони узбережжя до патрулювання та захисту цивільного судноплавства.

Катери оснащені відповідно до вимог сучасної війни на морі, а екіпажі пройшли повну підготовку для ефективного використання всіх можливостей техніки.

Особисто протестував Combat Boat 90 у дії. Переконаний, що ці катери стануть потужним інструментом у руках наших воїнів.

Що відомо про нову успішну операцію ВМС

