По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, в порту "Кавказ" на территории российского Краснодарского края был уничтожен паром российских оккупантов "Конро Трейдер".

Что известно об уничтожении парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ"

Плетенчук подчеркнул, что этот паром был важной частью логистики оккупационной армии РФ и перевозил горючее и оружие для захватчиков.

В то же время Плетенчук не уточнил, чем украинские военные ударили по "Конро Трейдеру".

Это вполне легитимная цель и, соответственно, это должно уменьшить потенциал возможностей нашего врага на тех локациях, где они ведут активные боевые действия, - подчеркнул Плетенчук. Поделиться

Паром Конро Трейдер затонул в российском порту Кавказ вечером 22 августа после масштабного пожара. Во время атаки на пароме находилось около 30 цистерн с топливом.

Переправа в порту в Краснодарском крае РФ неоднократно подвергалась ударам ВСУ. Она стала важным звеном военной логистики после повреждения Крымского моста.

Что известно об успешных атаках ВСУ по паромам преступной армии РФ

В порту "Кавказ" на Краснодарщине днем 22 августа возник пожар на железнодорожном пароме, нагруженном топливом.

Российские пропагандистские СМИ и паблики говорят, что причиной чрезвычайной ситуации был удар украинской ракеты Нептун.

Российские издания цитируют оперштаб Кубани, который говорит, что ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы.

Указывается, что площадь пожара и информация о пострадавших уточняется.

«Конро Трейдер» минимум с 2014 года переправляло горючее в временно оккупированный Крым.

Позже в распечатках появилось сообщение о том, что паром затонул. На нем было 30 цистерн с топливом и 5 членов экипажа, о которых пока ничего не известно.