По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, в порту "Кавказ" на территории российского Краснодарского края был уничтожен паром российских оккупантов "Конро Трейдер".
Главные тезисы
- Паром “Конро Трейдер”, перевозивший топливо и оружие для оккупантов, был уничтожен в порту “Кавказ”.
- Атака на паром - целевой удар украинских военных для снижения потенциала врага.
- Пожар на пароме с 30 цистернами топлива привел к его затоплению, усложняя вражеские возможности военной логистики.
- Информация о пострадавших и членах экипажа пока неизвестна, но паром играл важную роль в перевозках в оккупированный Крым.
Что известно об уничтожении парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ"
Плетенчук подчеркнул, что этот паром был важной частью логистики оккупационной армии РФ и перевозил горючее и оружие для захватчиков.
В то же время Плетенчук не уточнил, чем украинские военные ударили по "Конро Трейдеру".
Паром Конро Трейдер затонул в российском порту Кавказ вечером 22 августа после масштабного пожара. Во время атаки на пароме находилось около 30 цистерн с топливом.
Переправа в порту в Краснодарском крае РФ неоднократно подвергалась ударам ВСУ. Она стала важным звеном военной логистики после повреждения Крымского моста.
Что известно об успешных атаках ВСУ по паромам преступной армии РФ
В порту "Кавказ" на Краснодарщине днем 22 августа возник пожар на железнодорожном пароме, нагруженном топливом.
Российские пропагандистские СМИ и паблики говорят, что причиной чрезвычайной ситуации был удар украинской ракеты Нептун.
Российские издания цитируют оперштаб Кубани, который говорит, что ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы.
Указывается, что площадь пожара и информация о пострадавших уточняется.
«Конро Трейдер» минимум с 2014 года переправляло горючее в временно оккупированный Крым.
Позже в распечатках появилось сообщение о том, что паром затонул. На нем было 30 цистерн с топливом и 5 членов экипажа, о которых пока ничего не известно.
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