За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, у порту “Кавказ” на території російського Краснодарського краю було знищено пором російських окупантів "Конро Трейдер".

Що відомо про знищення порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ

Плетенчук підкреслив, що цей пором був важливою частиною логістики окупаційної армії РФ і перевозив пальне і зброю для загарбників.

Водночас Плетенчук не уточнив, чим українські військові вдарили по "Конро Трейдеру".

Це цілком легітимна ціль і відповідно це має зменшити потенціал можливостей нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії, - наголосив Плетенчук. Поширити

Пором «Конро Трейдер» затонув в російському порту «Кавказ» ввечері 22 серпня після масштабної пожежі. Під час атаки на поромі було близько 30 цистерн з паливом.

Переправа у порту в Краснодарському краї РФ неодноразово зазнавала ударів ЗСУ. Вона стала важливою ланкою військової логістики після пошкодження Кримського мосту.

Що відомо про успішні атаки ЗСУ по поромах злочинної армії РФ

У порту "Кавказ" на Краснодарщині вдень 22 серпня виникла пожежа на залізничному поромі, навантаженому паливом.

Російські пропагандистські ЗМІ та пабліки кажуть, що причиною надзвичайної ситуації був удар української ракети “Нептун”.

Російські видання цитують оперштаб Кубані, який каже, що ЗСУ атакували залізничний пором із паливними цистернами в порту "Кавказ". На місці працюють екстрені та спеціальні служби.

Зазначається, що площа пожежі та інформація про постраждалих уточнюється.

«Конро Трейдер» мінімум з 2014 року переправляло пальне до тимчасово окупованого Криму.

Пізніше у роспабліках з’явилося повідомлення про те, що пором затонув. На ньому було 30 цистерн з паливом та 5 членів екіпажу, про яких поки що нічого не відомо.