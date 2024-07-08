Во Франции закончились парламентские выборы — известно официальные результаты

Во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание. Президентская коалиция "Вместе!" получила 168 мест в парламенте.

Во Франции официально объявили результаты выборов в парламент

8 июля стало известно количество мандатов партий в высший законодательный орган Франции после второго тура выборов.

Результаты парламентских выборов во Франции

Согласно итогам второго тура:

"Новый народный фронт" занял первое место и получил 182 места в парламенте;

"Вместе!" — 168 мест;

"Национальное объединение" — 143 места;

"Республиканцы" — 63 места.

Следует добавить, что в парламенте Франции 577 мест в целом. Оставшиеся места будут распределены между другими кандидатами.

Парламентские выборы во Франции

После выборов в Европейский парламент и победы "Национального объединения" президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание, а также объявил досрочные парламентские выборы

Во время первого тура победу снова одержала партия "Национальное объединение", а президентская коалиция "Вместе!" — третье.

По данным экзитпола Ifop, обнародованным 7 июля, неожиданно, но первое место во втором туре выборов завоевывает ультралевый "Новый народный фронт", который может получить от 180 до 215.

На втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона по 150-180 местам.