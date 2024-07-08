Во Франции закончились парламентские выборы — известно официальные результаты
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Во Франции закончились парламентские выборы — известно официальные результаты

Франция
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Источник:  Le Monde

Во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание. Президентская коалиция "Вместе!" получила 168 мест в парламенте.

Главные тезисы

  • Президентская коалиция “Вместе!” получила 168 мест в парламенте Франции после второго тура.
  • Лидером по количеству мандатов стала партия “Новый народный фронт” со 182 местами.
  • Объявлено официальное количество мандатов после выборов в Национальное собрание, где общее число мест составляет 577.
  • После победы “Национального объединения” в выборах в Европейский парламент Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и провел досрочные парламентские выборы.
  • Экзит-пол показывает неожиданные результаты второго тура выборов с победой ультралевого “Нового народного фронта” и предполагаемым количеством мандатов от 180 до 215.

Во Франции официально объявили результаты выборов в парламент

8 июля стало известно количество мандатов партий в высший законодательный орган Франции после второго тура выборов.

Результаты парламентских выборов во Франции

Согласно итогам второго тура:

  • "Новый народный фронт" занял первое место и получил 182 места в парламенте;

  • "Вместе!" — 168 мест;

  • "Национальное объединение" — 143 места;

  • "Республиканцы" — 63 места.

Следует добавить, что в парламенте Франции 577 мест в целом. Оставшиеся места будут распределены между другими кандидатами.

Парламентские выборы во Франции

После выборов в Европейский парламент и победы "Национального объединения" президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание, а также объявил досрочные парламентские выборы

Во время первого тура победу снова одержала партия "Национальное объединение", а президентская коалиция "Вместе!" — третье.

По данным экзитпола Ifop, обнародованным 7 июля, неожиданно, но первое место во втором туре выборов завоевывает ультралевый "Новый народный фронт", который может получить от 180 до 215.

На втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона по 150-180 местам.

А партия Ле Пен "Национальное объединение" на третьем месте и может рассчитывать лишь на 120-150 мандатов.

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