Во Франции закончились парламентские выборы — известно официальные результаты

Во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание. Президентская коалиция "Вместе!" получила 168 мест в парламенте.
Главные тезисы
- Президентская коалиция “Вместе!” получила 168 мест в парламенте Франции после второго тура.
- Лидером по количеству мандатов стала партия “Новый народный фронт” со 182 местами.
- Объявлено официальное количество мандатов после выборов в Национальное собрание, где общее число мест составляет 577.
- После победы “Национального объединения” в выборах в Европейский парламент Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и провел досрочные парламентские выборы.
- Экзит-пол показывает неожиданные результаты второго тура выборов с победой ультралевого “Нового народного фронта” и предполагаемым количеством мандатов от 180 до 215.
Во Франции официально объявили результаты выборов в парламент
8 июля стало известно количество мандатов партий в высший законодательный орган Франции после второго тура выборов.
Согласно итогам второго тура:
"Новый народный фронт" занял первое место и получил 182 места в парламенте;
"Вместе!" — 168 мест;
"Национальное объединение" — 143 места;
"Республиканцы" — 63 места.
Следует добавить, что в парламенте Франции 577 мест в целом. Оставшиеся места будут распределены между другими кандидатами.
Парламентские выборы во Франции
После выборов в Европейский парламент и победы "Национального объединения" президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание, а также объявил досрочные парламентские выборы
Во время первого тура победу снова одержала партия "Национальное объединение", а президентская коалиция "Вместе!" — третье.
По данным экзитпола Ifop, обнародованным 7 июля, неожиданно, но первое место во втором туре выборов завоевывает ультралевый "Новый народный фронт", который может получить от 180 до 215.
На втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона по 150-180 местам.
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