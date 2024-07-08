У Франції закінчилися парламентські вибори — відомо офіційні результати

У Франції завершився другий тур виборів до Національних зборів. Президентська коаліція "Разом!" здобула 168 місць у парламенті.

У Франції офіційно оголосили результати виборів до парламенту

8 липня стала відома кількість мандатів партій до вищого законодавчого органу Франції після другого туру виборів.

Результати парламентських виборів у Франції

Згідно з підсумками другого туру:

"Новий народний фронт" посів перше місце та отримав 182 місця у парламенті;

"Разом!" — 168 місць;

"Національне об’єднання" — 143 місця;

"Республіканці" — 63 місця.

Варто додати, що у парламенті Франції 577 місць загалом. Ті місця, які залишилась, будуть розподілені між іншими кандидатами.

Парламентські вибори у Франції

Після виборів до Європейського парламенту та перемоги "Національного об'єднання" президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори, а також оголосив дострокові парламентські вибори

Під час першого туру перемогу знову здобула партія "Національне об'єднання", а президентська коаліція "Разом!" — третє.

За даними екзитполу Ifop, які оприлюднили 7 липня, неочікувано, але перше місце у другому турі виборів здобуває ультралівий "Новий народний фронт", який може отримати від 180 до 215.

На другому місці йде президентська коаліція Еммануеля Макрона з 150-180 місцям.