У Франції закінчилися парламентські вибори — відомо офіційні результати
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У Франції закінчилися парламентські вибори — відомо офіційні результати

Парламент Франції
Джерело:  Le Monde

У Франції завершився другий тур виборів до Національних зборів. Президентська коаліція "Разом!" здобула 168 місць у парламенті.

Головні тези:

  • Президентська коаліція “Разом!” здобула 168 місць у парламенті Франції після другого туру виборів.
  • Під час виборів “Новий народний фронт” посів перше місце з 182 мандатами, після нього йдуть “Разом!”, “Національне об’єднання” та “Республіканці”.
  • Після оголошення результатів виборів до Національних зборів відома кількість мандатів партій до вищого законодавчого органу Франції.
  • У парламенті Франції загалом 577 місць, ті місця, що залишаються, будуть розподілені між іншими кандидатами.

У Франції офіційно оголосили результати виборів до парламенту

8 липня стала відома кількість мандатів партій до вищого законодавчого органу Франції після другого туру виборів.

Результати парламентських виборів у Франції

Згідно з підсумками другого туру:

  • "Новий народний фронт" посів перше місце та отримав 182 місця у парламенті;

  • "Разом!" — 168 місць;

  • "Національне об’єднання" — 143 місця;

  • "Республіканці" — 63 місця.

Варто додати, що у парламенті Франції 577 місць загалом. Ті місця, які залишилась, будуть розподілені між іншими кандидатами.

Парламентські вибори у Франції

Після виборів до Європейського парламенту та перемоги "Національного об'єднання" президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори, а також оголосив дострокові парламентські вибори

Під час першого туру перемогу знову здобула партія "Національне об'єднання", а президентська коаліція "Разом!" — третє.

За даними екзитполу Ifop, які оприлюднили 7 липня, неочікувано, але перше місце у другому турі виборів здобуває ультралівий "Новий народний фронт", який може отримати від 180 до 215.

На другому місці йде президентська коаліція Еммануеля Макрона з 150-180 місцям.

А партія Ле Пен "Національне об'єднання" аж на третьому місці і може розраховувати лише на 120-150 мандатів.

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