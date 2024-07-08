У Франції закінчилися парламентські вибори — відомо офіційні результати

У Франції завершився другий тур виборів до Національних зборів. Президентська коаліція "Разом!" здобула 168 місць у парламенті.
Головні тези:
- Президентська коаліція “Разом!” здобула 168 місць у парламенті Франції після другого туру виборів.
- Під час виборів “Новий народний фронт” посів перше місце з 182 мандатами, після нього йдуть “Разом!”, “Національне об’єднання” та “Республіканці”.
- Після оголошення результатів виборів до Національних зборів відома кількість мандатів партій до вищого законодавчого органу Франції.
- У парламенті Франції загалом 577 місць, ті місця, що залишаються, будуть розподілені між іншими кандидатами.
У Франції офіційно оголосили результати виборів до парламенту
8 липня стала відома кількість мандатів партій до вищого законодавчого органу Франції після другого туру виборів.
Згідно з підсумками другого туру:
"Новий народний фронт" посів перше місце та отримав 182 місця у парламенті;
"Разом!" — 168 місць;
"Національне об’єднання" — 143 місця;
"Республіканці" — 63 місця.
Варто додати, що у парламенті Франції 577 місць загалом. Ті місця, які залишилась, будуть розподілені між іншими кандидатами.
Парламентські вибори у Франції
Після виборів до Європейського парламенту та перемоги "Національного об'єднання" президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори, а також оголосив дострокові парламентські вибори
Під час першого туру перемогу знову здобула партія "Національне об'єднання", а президентська коаліція "Разом!" — третє.
За даними екзитполу Ifop, які оприлюднили 7 липня, неочікувано, але перше місце у другому турі виборів здобуває ультралівий "Новий народний фронт", який може отримати від 180 до 215.
На другому місці йде президентська коаліція Еммануеля Макрона з 150-180 місцям.
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