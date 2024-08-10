Бойцы 18 бригады НГУ обнародовали кадры до основания разрушенного преступной армией РФ Часового Яра в Донецкой области.

Как выглядит полностью разрушенный российскими оккупантами Часов Яр

Так сегодня выглядит Часов Яр, город вблизи Славянска. Город, который уже год, после большой обороны Бахмута, враги уничтожают до основания, - говорится в сообщении бойцов НГУ. Поделиться

Военные НГУ подчеркнули, что каждое разрушенное российскими оккупантами здание в городе является доказательством бесчеловечной сущности преступной армии РФ.

Каждое окно - чья-то разрушенная жизнь, - отмечают военные. Поделиться

Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на востоке Украины

По информации Генштаба, с начала суток украинские военные 72 раза вступали в бой с российскими оккупантами.

Подчеркивается, что военные преступники из армии РФ провели 8 штурмов вблизи Часового Яра и Белой Горы.

Отражение еще трех атак украинскими военными продолжается.

Враг несет потери. Концентрирует усилия в районе Временного Яра.