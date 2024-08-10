Бойцы 18 бригады НГУ обнародовали кадры до основания разрушенного преступной армией РФ Часового Яра в Донецкой области.
Главные тезисы
- Военные Национальной гвардии Украины демонстрируют кадры разрушенного российскими оккупантами Часового Яра.
- Бойцы НГУ подчеркивают важность международной поддержки и продления санкций против России для защиты суверенитета Украины.
- Генштаб сообщает об активных боях на востоке Украины и успешном отражении атак российских оккупантов в районе Часового Яра.
- Военные НГУ выделяют каждое разрушенное здание в Часовом Яре как свидетельство бесчеловечной сущности армии РФ, отмечая, что каждое окно - чья-то разрушенная жизнь.
- Согласно информации Генштаба, украинские военные активно вступают в бой с российскими оккупантами, отражая атаки и нанося ущерб врагу во время обороны на востоке Украины.
Как выглядит полностью разрушенный российскими оккупантами Часов Яр
Военные НГУ подчеркнули, что каждое разрушенное российскими оккупантами здание в городе является доказательством бесчеловечной сущности преступной армии РФ.
Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на востоке Украины
По информации Генштаба, с начала суток украинские военные 72 раза вступали в бой с российскими оккупантами.
Подчеркивается, что военные преступники из армии РФ провели 8 штурмов вблизи Часового Яра и Белой Горы.
Отражение еще трех атак украинскими военными продолжается.
Враг несет потери. Концентрирует усилия в районе Временного Яра.
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