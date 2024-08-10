Военные Нацгвардии показали кадры разрушенного Россией Часового Яра — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Военные Нацгвардии показали кадры разрушенного Россией Часового Яра — видео

НГУ
Разрушенный РФ Часов Яр
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Бойцы 18 бригады НГУ обнародовали кадры до основания разрушенного преступной армией РФ Часового Яра в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Военные Национальной гвардии Украины демонстрируют кадры разрушенного российскими оккупантами Часового Яра.
  • Бойцы НГУ подчеркивают важность международной поддержки и продления санкций против России для защиты суверенитета Украины.
  • Генштаб сообщает об активных боях на востоке Украины и успешном отражении атак российских оккупантов в районе Часового Яра.
  • Военные НГУ выделяют каждое разрушенное здание в Часовом Яре как свидетельство бесчеловечной сущности армии РФ, отмечая, что каждое окно - чья-то разрушенная жизнь.
  • Согласно информации Генштаба, украинские военные активно вступают в бой с российскими оккупантами, отражая атаки и нанося ущерб врагу во время обороны на востоке Украины.

Как выглядит полностью разрушенный российскими оккупантами Часов Яр

Так сегодня выглядит Часов Яр, город вблизи Славянска. Город, который уже год, после большой обороны Бахмута, враги уничтожают до основания, - говорится в сообщении бойцов НГУ.

Военные НГУ подчеркнули, что каждое разрушенное российскими оккупантами здание в городе является доказательством бесчеловечной сущности преступной армии РФ.

Каждое окно - чья-то разрушенная жизнь, - отмечают военные.

Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на востоке Украины

По информации Генштаба, с начала суток украинские военные 72 раза вступали в бой с российскими оккупантами.

Подчеркивается, что военные преступники из армии РФ провели 8 штурмов вблизи Часового Яра и Белой Горы.

Отражение еще трех атак украинскими военными продолжается.

Враг несет потери. Концентрирует усилия в районе Временного Яра.

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