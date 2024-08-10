Як виглядає повністю зруйнований російськими окупантами Часів Яр

Так сьогодні виглядає Часів Яр, місто поблизу Словʼянська. Місто, яке вже рік, після великої оборони Бахмута, вороги знищують вщент, - зазначається у дописі бійців НГУ. Поширити

Військові НГУ підкреслили, що кожна зруйнована російськими окупантами будівля у місті є доказом нелюдської сутності злочинної армії РФ.

Кожне вікно - чиєсь зруйноване життя, - наголошують військові. Поширити

Що кажуть у Генштабі стосовно ситуації на сході України

За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові 72 рази вступали у бій з російськими окупантами.

Підкреслюється, що воєнні злочинці з армії РФ провели 8 штурмів поблизу Часового Яру і Білої Гори.

Відбиття ще трьох атак українськими військовими триває.

Ворог зазнає втрат. Концентрує зусилля у районі Часового Яру.