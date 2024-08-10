Військові Нацгвардії показали кадри зруйнованого Росією Часового Яру — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові Нацгвардії показали кадри зруйнованого Росією Часового Яру — відео

НГУ
Зруйнований РФ Часів Яр

Бійці 18 бригади НГУ оприлюднили кадри вщент зруйнованого злочинною армією РФ Часового Яру на Донеччині. 

Головні тези:

  • Українські військові на фото та відео демонструють зруйнований російськими окупантами Часів Яр.
  • Кожна зруйнована будівля у місті для Нацгвардії є свідченням нелюдської сутності армії РФ.
  • Генштаб повідомляє про активні бої на сході України та успішне відбиття атак  російських окупантів.
  • Ворог концентрує свої зусилля у районі Часового Яру, військові НГУ тримають оборону та завдають ворогу втрат.
  • Українські бійці підкреслюють важливість міжнародної підтримки та продовження санкцій проти РФ для захисту суверенітету країни.

Як виглядає повністю зруйнований російськими окупантами Часів Яр

Так сьогодні виглядає Часів Яр, місто поблизу Словʼянська. Місто, яке вже рік, після великої оборони Бахмута, вороги знищують вщент, - зазначається у дописі бійців НГУ.

Військові НГУ підкреслили, що кожна зруйнована російськими окупантами будівля у місті є доказом нелюдської сутності злочинної армії РФ.

Кожне вікно - чиєсь зруйноване життя, - наголошують військові.

Що кажуть у Генштабі стосовно ситуації на сході України

За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові 72 рази вступали у бій з російськими окупантами.

Підкреслюється, що воєнні злочинці з армії РФ провели 8 штурмів поблизу Часового Яру і Білої Гори.

Відбиття ще трьох атак українськими військовими триває.

Ворог зазнає втрат. Концентрує зусилля у районі Часового Яру.

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