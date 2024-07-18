Военные преступления в России. В Украине заработал реестр нарушений международного гуманитарного права

18 июля Минреинтеграции запустило в работу цифровой реестр для фиксации нарушений международного гуманитарного права в результате полномасштабной войны России против Украины.

В реестре будут документироваться факты военной агрессии РФ в Украине

Главная цель создания реестра – документирование преступлений РФ для дальнейшего привлечения к ответственности виновных лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что администратором реестра есть Национальное информационное бюро при Минреинтеграции.

В конце июня в Офисе генпрокурора сообщали, что правоохранители расследуют 1329 уголовных дел по пыткам россиян украинцев.

Что известно о расследовании преступлений российских войск в Украине

В декабре 2023 года глава МВД Игорь Клименко заявил, что с начала полномасштабного вторжения украинские полицейские открыли более 105 тысяч уголовных производств по военным преступлениям российских военных.

В сентябре прошлого года стало известно, что следователи Национальной полиции возбудили 95 284 уголовных производства по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими армии РФ и их пособниками с начала полномасштабного вторжения России.

В течение 2022 года правоохранителям удалось идентифицировать 91 российского военного, совершавших военные преступления на территории Бучанской общины в Киевской области. В этом районе задокументированы более 9 тысяч военных преступлений, совершаемых солдатами РФ.

15 июля 2023 года генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что украинские суды вынесли приговоры 53 военным РФ за совершенные военные преступления. Помогать украинским прокурорам расследовать беспрецедентное количество военных преступлений в Украине будут Министерство юстиции США и ФБР.

По состоянию на август прошлого года Министерство внутренних дел внесло в информационную подсистему "Военный преступник" сведения о 232 131 человек, из них 197 857 - это российские военные.