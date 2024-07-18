Воєнні злочини Росії. В Україні запрацював реєстр порушень міжнародного гуманітарного права

18 липня Мінреінтеграції запустило в роботу цифровий реєстр для фіксації порушень міжнародного гуманітарного права внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

У реєстрі документуватимуть факти військової агресії РФ в Україні

Головна мета створення реєстру — документування злочинів РФ для подальшого притягнення до відповідальності винних осіб, повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначимо, що адміністратором реєстру є Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції.

Наприкінці червня в Офісі генпрокурора повідомляли, що правоохоронці розслідують 1329 кримінальних справ щодо катування росіянами українців.

Що відомо про розслідування злочинів російських військ в Україні

У грудні 2023 року глава МВС Ігор Клименко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення українські поліцейські відкрили понад 105 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російських військових.

У вересні минулого року стало відомо, що слідчі Національної поліції розпочали 95 284 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями армії РФ та їхніми пособниками від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини на території Бучанської громади на Київщині. Загалом у цьому районі задокументовані понад 9 тисяч воєнних злочинів, скоєних солдатами РФ.

15 липня 2023 року генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що українські суди винесли вироки 53 військовим РФ за скоєні воєнні злочини. Допомагати українським прокурорам розслідувати безпрецедентну кількість російських воєнних злочинів в Україні будуть Міністерство юстиції США та ФБР.

Станом на серпень минулого року Міністерство внутрішніх справ внесло до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець" відомості про 232 131 особу, з них 197 857 — це російські військові.